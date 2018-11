OUTLANDER - Recensione 4x02 | Do No Harm

lostinaflashforward

(Di mercoledì 14 novembre 2018) I Fraser fanno i conti con gli aspetti più brutti e disumani della storia.Commentiamo insieme questo nuovo episodio.Attenzione: Spoiler!Se il primo episodio era stato un po' sottotono perché introduceva la nuova vita dei Fraser nel continente americano, il secondo ha decisamente sconvolto per la trama, i riferimenti storici e la crudeltà delle azioni.Superata la brutale aggressione da parte di Bonnet e il fatto che, ora, sono senza soldi, Jamie e Claire arrivano finalmente alla tenuta di River Run di cui è proprietaria la cara zia Jocasta. Accoglienza bellissima, fatta di abbracci, sorrisi e un po' di tristezza quando scoprono che la donna non ci vede bene. Tuttavia, in suo aiuto accorre sempre Ulysses, il devoto maggiordomo.La zia si dimostra subito felice di ospitarli nella sua dimora da re con tanto di immensa piantagione dove si coltiva di tutto e dove c'è persino una segheria. ...