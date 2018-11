Dl Genova | Senato boccia emendamento e reintroduce il condono a Ischia

Dl Genova - aula Senato respinge cancellazione condono Ischia : Roma, 14 nov., askanews, - Il Senato reintroduce il condono edilizio a Ischia. L'aula di Palazzo Madama, durante l'esame del decreto Genova, ha infatti respinto l'emendamento all'articolo 25, ...

Decreto Genova : il Senato respinge l'emendamento contro il condono a Ischia : L'aula del Senato ha respinto l'emendamento all'articolo 25 (il 25.12) che chiedeva di sopprimere la parte del provvedimento per cui alle istanze di condono per le abitazioni danneggiate dal sisma di Ischia si applicano integralmente le norme del condono del 1985. Su questo emendamento, in commissione Ambiente e Lavori pubblici, il governo - che si era dichiarato contrario - era stato battuto per effetto del voto del ...

Decreto Genova - il Senato boccia l’emendamento di Forza Italia. Ripristinato il condono edilizio del 1985 : L’Aula del Senato ha reintrodotto il condono edilizio a Ischia, respingendo l’emendamento all’articolo 25, presentato ieri da Forza Italia e approvato in commissione al Senato battendo così la maggioranza. Con la bocciatura, votata durante l’esame del Decreto Genova e altre emergenze in corso a Palazzo Madama, si torna di fatto al testo iniziale dell’articolo, per cui restano il riferimento e l’applicazione della legge sul condono dell’85 (la ...

Condono Ischia torna nel decreto per Genova : bocciato dal Senato emendamento su cui era stato battuto il Governo : Nel decreto per Genova torna il Condono edilizio per Ischia. L'Aula del Senato lo ha reintrodotto, respingendo l'emendamento all'articolo 25 che ieri aveva presentato Forza Italia e...

Dl Genova - il Senato discute gli emendamenti. Al centro del dibattito il “condono” di Ischia : Sono oltre 400 gli emendamenti presentati al decreto Genova che si stanno votando al Senato, e quasi tutti ripresentati dalle opposizioni. I più numerosi sono del Pd (in tutto 302) e di Forza Italia, 102. Finora sono stati tutti bocciati. L'articolo Dl Genova, il Senato discute gli emendamenti. Al centro del dibattito il “condono” di Ischia proviene da Il Fatto Quotidiano.

Decreto Genova al Senato| : Il ministro Fraccaro: «Avanti compatti, il provvedimento passerà domani entro le 12». Ieri in commissione la maggioranza era stata battuta su un emendamento al condono a Ischia

Dl Genova - il condono di Ischia spacca Forza Italia : 6 senatori autosospesi. “Siamo a favore e anche Berlusconi” : Si sono autosospesi per protesta. Il motivo? Il loro partito ha tradito le promesse fatte ai cittadini in campagna elettorale. No, non è la storia di Gregorio De Falco e Paola Nugnes, i senatori del Movimento 5 stelle responsabili della sconfitta del governo su Ischia. Al contrario ad entrare in rotta di collisione con il loro stesso partito sono sei senatori di Forza Italia, lo stesso partito che ieri ha ottenuto il primo ko della ...

Autosospesi 6 senatori Forza Italia - l'emendamento sul dl Genova spacca anche l'opposizione : Dopo aver mandato sotto per la prima volta la maggioranza, ora il dl Genova divide anche Forza Italia. "L'irresponsabile azione di alcuni senatori di FI in commissione Lavori Pubblici al Senato pone a noi che abbiamo con lealtà e coerenza sostenuto le ragioni dei cittadini di Ischia e della Campania, a partire dall'abusivismo per passare alle vicende degli abbattimenti e dei condoni, la necessità di una approfondita riflessione ...

Dl Genova - Di Maio : “Governo battuto? Gravissimo che un senatore M5s si sia astenuto e uno abbia votato con Forza Italia” : Il governo è stato battuto al Senato su un emendamento al decreto Genova: quello più discusso, ovvero il condono per la ricostruzione delle case crollate a Ischia durante il terremoto di agosto 2017. La norma è passata grazie ai ‘dissidenti’ del Movimento 5 stelle, in particolare con l’astensione di Paola Nugnes e il voto favorevole di Gregorio De Falco. Va sottolineato che si tratta di un passaggio nelle commissioni riunite ...

Decreto Genova - maggioranza Lega-M5S battuta al Senato sul condono a Ischia : La maggioranza è stata bocciata in commissione Lavori Pubblici e Ambiente, su un emendamento all'articolo 25 del Decreto Genova che disciplina le pratiche di condono a Ischia. L'emendamento è stato presentato dalla senatrice di Forza Italia Urania Papatheu, che ha commentato così su Twitter: "Alla prova dei fatti questo governo si dimostra debole e senza maggioranza".Continua a leggere

Dl Genova - Governo battuto in commissione Senato su condono Ischia : Roma, 13 nov., askanews, - Governo battuto nelle commissioni Ambiente e Lavori pubblici del Senato, che stanno esaminando il decreto Genova. L'emendamento proposto da Urania Papatheu di Forza Italia è ...

Dl Genova - governo battuto al Senato su emendamento condono Ischia : Nuovi scricchiolii nel governo giallo verde. Per la prima volta la maggioranza è andata sotto su un punto simbolicamente importante - Per la prima volta il governo è 'andato sotto' ovvero non ha avuto ...