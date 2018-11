Brexit | May | “Sì del governo conservatore all’accordo con l’Unione Europea”

Brexit - sì del governo May all'intesa : Sì del governo May all'intesa sulla Brexit. Il via libera alla bozza definita ieri a Bruxelles è arrivato al termine di una riunione durata oltre 5 ore convocata dalla premier...

Brexit - Bbc : anche i falchi chiedono la testa di May - : Cresce il malcontento nei confronti della premier Tory, criticata da laburisti e conservatori. Intanto è in corso l'incontro dei ministri che decideranno se dare o meno il via libera alla bozza ...

I ministri discutono con Theresa May la bozza sulla Brexit - molti volti cupi : Proteste in piazza e volti cupi nel governo. Nell'ufficio di Theresa May si discute la bozza di "accordo tecnico" sulla Brexit, raggiunta ieri dai negoziatori. Mentre la seduta del governo si prolunga un centinaio di manifestanti pro-Brexit chiede di non optare per un'intesa di compromesso con Bruxelles, ma di scegliere una rottura netta con l'Unione europea. La premier "svende il nostro Paese, saremo uno Stato vassallo dell'Ue", ha dichiarato ...

Brexit : è il giorno della verità. May : 'Accordo rispetta volontà referendum' : Il referendum sulla Brexit "non sarà ripetuto" e Londra "lascerà l'Ue, l'unione doganale, la politica comune sulla pesca e sull'agricoltura", ha ribadito. Il vertice straordinario sulla Brexit, se il ...

Brexit - un documento Ue mette in difficoltà l'esecutivo di Theresa May : Un promemoria . O meglio, un documento pronto a mettere in difficoltà il Primo Ministro britannico, Theresa May , sul tema più delicato. Quello della Brexit . Sarebbe in circolazione, a Bruxelles, ...

Brexit - governo e parlamento divisi. L'ora della verità per Theresa May : C'è poi un gruppetto di conservatori europeisti a cui non piace l'accordo per l'opposto motivo, ufficilamente vorrebbe un più stretto legame con l'Ue per non danneggiare l'economia ma come tutti i ...

Brexit - GIORNO DEL GIUDIZIO : BOZZA D'ACCORDO CON LA UE/ May tenta di convincere i Ministri 'scettici' - IlSussidiario.net : BREXIT, GIORNO del GIUDIZIO: raggiunto accordo Ue-Gran Bretagna, Theresa May convoca vertice straordinario di governo per convincere Ministri e Parlamento

Brexit : raggiunto accordo preliminare - May convoca il governo : I negoziatori britannici hanno raggiunto l'intesa su una bozza di accordo per la Brexit a Bruxelles, classificata da alcune testate come un documento «preliminare». Il testo sarà discusso mercoledì ...