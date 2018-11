Rugby | Test Match novembre 2018 | l’Italia sfida l’Australia | i Wallabies ai raggi X

Rugby in testa in C2 - spezzini in luce nella Selezione Liguria : La Spezia - Le aquile mantengono il primato in classifica con la soddisfazione di essere, per il momento, l'unica formazione imbattuta del girone 2 della serie C2 ligure piemontese con ben tre ...

Italia-Australia Rugby - Test Match 2018 : programma - orario e tv : Terminato il tempo di gioire o specchiarsi. La Nazionale italiana di rugby ha dimostrato di valere il Sei Nazioni battendo una rivale diretta come la Georgia. Ora si può guardare avanti, ai prossimi appuntamenti e ad un 2019 che sarà durissimo. Prima però una doppia sfida oceanica: nel secondo dei Cattolica Test Match di novembre 2018 gli azzurri se la vedranno con l’Australia in quel di Padova. Andiamo a scoprire il programma e gli orari ...

Rugby femminile - Test Match novembre 2018 : importanti affermazioni per Nuova Zelanda ed Inghilterra : Nel fine settimana si sono disputati anche quattro Test Match di Rugby femminile spalmati su tre giorni: venerdì vittorie dell’Inghilterra contro gli USA e della Nuova Zelanda in Francia, ieri affermazione del Galles sul Sudafrica (che a fine mese sarà avversario dell’Italia), oggi larga vittoria della Spagna contro Hong Kong. Inghilterra-USA 57-5 Il punteggio così netto Testimonia quale divario ci sia tra le prime quattro del ...

Rugby – Italia in viaggio verso Padova - Zanni : “vittoria importante contro la Georgia. Ora testa all’Australia” : Dopo il successo per 28-17 sulla Georgia, l’Italia è in viaggio verso Padova con la testa alla prossima sfida contro l’Australia Mattinata di recupero in palestra e piscina per la Nazionale Italiana Rugby nella sua ultima giornata a Firenze. Gli Azzurri, dopo aver battuto la Georgia 28-17 nel primo dei tre Cattolica Test Match 2018 – partita che contestualmente ha inaugurato la serie di Test Match con il nuovo main sponsor ...

Rugby - Test Match novembre 2019 : l’Italia risponde presente. Onore alla Georgia - ma gli azzurri meritano il Sei Nazioni : Si è aperta nel migliore dei modi la campagna dei Cattolica Test Match di novembre 2019 per la Nazionale italiana di Rugby. Vittoria doveva essere in quel di Firenze, all’Artemio Franchi, contro la Georgia, e vittoria è stata, con il risultato di 28-17. Un parziale che sarebbe potuto essere diverso, visto il livello delle due rose, ma che ha rischiato anche di assottigliarsi ancor di più sul finale dell’incontro. L’importante ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : esultano Irlanda e Sudafrica - Francia sconfitta allo scadere : Ultimi due importanti Test Match di questa prima giornata di grande Rugby in questo spettacolare mese di novembre. Occhi puntati in prima serata su Dublino e Parigi. Irlanda-Argentina 28-17 I Verdi, che settimana scorsa avevano battuto a Chicago l’Italia, tornano in patria e continuano la striscia di vittorie. Ci provano in tutti i modi i Pumas a farsi valere, ma la classe e la forza dei trionfatori dell’ultimo Sei Nazioni ha la ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : successi di misura per Nuova Zelanda - Galles ed USA : Oltre ad Italia-Georgia, conclusasi 28-17 (clicca qui per la cronaca), si sono disputati nel tardo pomeriggio odierno altri cinque Test Match ufficiali di Rugby internazionale. Vittorie nette per Russia e Scozia, mentre la spuntano all’ultimo respiro Nuova Zelanda, Galles ed USA. Russia-Namibia 47-20 Certamente la sfida con meno appeal, ma interessante per gli azzurri, che il prossimo anno si ritroveranno gli africani nello stesso ...

Rugby - test match : Inghilterra-All Blacks 15-16 sotto la pioggia a Twickenham : Salgono così a 6 le vittorie consecutive dei bicampioni del mondo in carica sul XV della Rosa, che non batte la Nuova Zelanda dal 2012, 38-21 a Twickenham,. Dopo appena due minuti di gioco prima ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Italia-Georgia 28-17. Il capitano Leonardo Ghiraldini : “La reazione in campo e lo spirito sono stati sempre ottimi” : L’Italia batte la Georgia per 28-17 nel primo dei tre Test Match casalinghi e rispedisce al mittente le velleità di ingresso nel Sei Nazioni al posto della nostra selezione e, cosa ancor più importante, scavalca proprio i Lelos nel ranking mondiale atTestandosi al 13° posto. A fine gara ha parlato al sito federale il capitano della Nazionale, Leonardo Ghiraldini. L’azzurro ha dichiarato a caldo: “Per noi la vittoria era molto ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Italia-Georgia 28-17. Le pagelle degli azzurri - Steyn mostruoso : L’Italia risponde presente: la Nazionale di Rugby si impone nel primo di tre Cattolica Test Match di novembre, quello più importante, all’Artemio Franchi di Firenze, battendo per 28-17 la Georgia. Incontro che ha visto molto bene gli azzurri in campo per circa 60′, salvo poi un calo finale che ha creato qualche difficoltà sotto la spinta dei Lelos. Andiamo a rivivere la sfida con le pagelle dei protagonisti. Luca Sperandio, ...

Rugby - Italia-Georgia 28-17 nel primo test match : adesso arrivano i «mostri» Australia e Nuova Zelanda : In uno stadio «Franchi» trasformato in succursale di Tblisi, tanto è rumorosa e colma di affetto per i Lelos la passione degli oltre tremila georgiani richiamati dalla possibilità di salire a cavallo ...

Rugby – Cattolica test match 2018 : gli Azzurri vittoriosi sulla Georgia a Firenze : Gli Azzurri dell’ItalRugby superano la Georgia 28-17 a Firenze nel primo Cattolica test match 2018 Cattolica test match 2018 Italia Vs Georgia 28-17 (p.t. 18-7) Marcatori: 10’ cp Allan (3-0); 16’ m Mchedlidze tr Matiashvili (3-7); 21’ m Campagnaro tr Allan (10-7); 37‘ cp Allan (13-7); 39’ m Bellini (18-7); s.t. 3’ m Budd (23-7); 13’ cp Matiashvili (23-10); 17’ m Allan (28-10); 23‘ m tecnica (28-17); Italia: Sperandio, Benvenuti, ...

Rugby - Test Match 2018 : l’Italia scaccia i fantasmi e batte 28-17 la Georgia. Ma che fatica nel finale! : L’Italia batte la Georgia per 28-17 nel primo dei tre Test Match casalinghi e rispedisce al mittente le velleità di ingresso nel Sei Nazioni al posto della nostra selezione e, cosa ancor più importante, scavalca proprio i Lelos nel ranking mondiale atTestandosi al 13° posto. Quattro le mete azzurre, due per tempo, contro le due georgiane (una tecnica). Nella prima frazione la sfida viene impostata dai georgiani sullo scontro fisico, ...