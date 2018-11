Negazionismo sul clima in un convegno alla Sapienza di Roma | ' L' anidride carbonica? Fa

'L'anidride carbonica? Fa bene alle foreste' - Negazionismo sul clima in un convegno alla Sapienza : L'incontro è stato organizzato nel dipartimento Scienza della Terra dell'Ateneo romano. convegno sul tema anche in Senato, dove sono insorti i Verdi: 'Vergogna!'

Roma - Negazionismo sul clima in due convegni all'Università e in Senato : Il riscaldamento globale? Una "gigantesca fake news". L'aumento delle temperature sul globo terracqueo? Copritevi, "ci aspettano almeno 90/100 mila anni di freddo". Gli uragani? Nessun problema: "Quelli forza 4 non sono aumentati, anzi sono diminuiti". Pillole di negazionismo allo stato puro estratte da due convegni sul clima. Nello stesso giorno, in luoghi diversi ma con più o meno gli stessi protagonisti. Professori che ripropongono in ...