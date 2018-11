Frosinone | Longo | “Lavoriamo per creare un modello”

Frosinone-Fiorentina - Longo : “Punto contro una squadra superiore” : Frosinone-Fiorentina, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Moreno Longo, tecnico del Frosinone, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del pareggio conquistato in extremis contro la Fiorentina: “Per noi è un pareggio molto importante che ci permette di allungare una striscia di risultati positivi e ci permette di fare punti anche con […] L'articolo Frosinone-Fiorentina, Longo: ...

Frosinone-Fiorentina - dalle 20.30 La Diretta Longo chiede continuità di risultati : Si apre di venerdì sera il programma della 12a giornata di Serie A con la sfida tra Frosinone e Fiorentina; i ciociari si sono rimessi in corsa per conquistare la salvezza grazie ai risultati delle ...

Frosinone - Longo "ora 3 punti in casa" : ANSA, - Frosinone, 8 NOV - "La Fiorentina è una delle squadre più interessanti del campionato -parola di Moreno Longo tecnico del Frosinone, alla vigilia della sfida allo Stirpe- ha giovani di valore ...

Serie A Frosinone - Longo : «Con la Fiorentina vogliamo cogliere l'opportunità» : Frosinone - Alla vigilia della sfida dello Stirpe contro la Fiorentina , Moreno Longo ha parlato in conferenza stampa: "Non mi piacciono i numeri prima dei match - esordisce l'allenatore del Frosinone ...

Frosinone : Longo - meritavamo vittoria : ANSA, - PARMA, 4 NOV - Parma a quota 14, Frosinone sempre in zona rossa a quota 6. Il pareggio del Tardini muove così la classifica delle due neopromosse ma alla fine è il tecnico Moreno Longo ad ...

Serie A Frosinone - Longo : «Con il Parma per noi è una finale» : Degli emiliani c'è da temere l'attacco della profondità" La Cronaca Classifica Serie A Tutto sul Frosinone

Frosinone - Longo : “Miglioramenti sotto molti aspetti - ora serve continuità” : Il Frosinone comincia a raccogliere i frutti del suo lavoro. Questo in sintesi quanto ha detto il tecnico della squadra Moreno Longo intervenuto al programma Radio Anch’io Sport. Il tecnico dei ciociari ha commentato così il 3-0 ottenuto ieri sul campo della Spal: “Visto l’andamento iniziale della squadra in questo campionato, poteva essere un risultato impensabile prima della partita; ma devo dire che i ragazzi erano in ...

Serie A Frosinone - Longo : «Vittoria dedicata al nostro Presidente» : FERRARA - Queste le parole di Moreno Longo ai microfoni di Sky Calcio Show, dopo il colpaccio esterno contro la Spal: ' Siamo felici per questa vittoria dopo un periodo di sofferenza e tante ...

Serie A Frosinone - Longo : «Spal? Possiamo fare punti» : Frosinone - "La Spal è cresciuta di qualità in questi anni, è diventata una realtà della Serie A. Dovremo fare attenzione al loro modo di fare calcio, propositivo e con individualità di spicco. ...

Serie A Frosinone - Longo : «Dovremo essere agguerriti e propositivi» : Frosinone - Giornata di conferenza stampa per Moreno Longo . Come arriva il Frosinone al fondamentale scontro salvezza contro l' Empoli ?: " Voglio pensare positivo, con il ritiro abbiamo migliorato ...

Serie A Frosinone - Longo attende il rientro di Campbell : Frosinone - Da ieri il Frosinone è tornato nella sede del ritiro romano del Mancini Park Hotel per preparare la delicata sfida che domenica li vedrà ospitare al l' Empoli . Ancora assenti i quattro ...

Serie A Frosinone - Stirpe : «Non cambierò Longo fino a quando sarà difendibile» : Per politica consolidata della Società - prosegue - voglio ricordare che non rinnoviamo contratti, a meno che non ci siano fuoriclasse, a giocatori attorno ai 30 anni. In questo caso noi chiamiamo i ...

Frosinone - rinnovata la fiducia a Longo. Ma il ritiro continua : Moreno Longo confermato, per il momento,, ma il Frosinone andrà di nuovo in ritiro: l'ha deciso il club giallazzurro dopo l'ultima sconfitta di venerdì di Torino, la settima in otto gare,: partita in ...

Frosinone - Longo ci crede ancora : “Continuo a lavorare a testa bassa” : Al termine della combattutissima gara tra Torino e Frosinone, Moreno Longo, allenatore dei ciociari, si è presentato ai microfoni di Sky. L’ex Torino tutto sommato è sembrato ottimista, nonostante il periodo decisamente negativo per la sua squadra e le voci sul suo esonero sempre più pressanti, sostenendo come stasera siano stati evidenziati dei segnali positivi: “Quando i risultati non vengono è normale essere messi in ...