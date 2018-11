Amnesty International ha revocato l’importante onorificenza che aveva consegnato ad Aung

Maurizio Costanzo : 'Maria mi bullizza - mi rivolgo ad Amnesty International' : In collegamento nella puntata di ieri di Che Tempo Che Fa Maurizio Costanzo e Maria De Filippi hanno scherzato con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sulle loro dinamiche di coppia. Costanzo ha ...

Amnesty International in campagna contro l'iniziativa UDC : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve