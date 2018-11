Sacchi | «Brutto primo tempo del Napoli col Psg»

ilnapolista

(Di venerdì 9 novembre 2018) Alla Gazzetta Arrigo, sulla Gazzetta, bacchetta ildelcontro il Psg. Fa una premessa generale e scrive che «il limite maggiore di quasi tutte le squadre italiane consiste nel lavorare più per fermare gli avversari che per dare un’identità al proprio gioco. Forse non si è convinti della validità di ciò in cui si crede e che si crea, oppure è il complesso di inferiorità». E applica quest’osservazione anche alla squadra di Ancelotti. Pure il, che da diversi anni produce un football ottimista con un considerevole senso dell’avventura, c’è cascato, giocando unpieno di paura e di tatticismo che hanno inibito l’autostima e la creatività, e ha permesso agli avversari di tenere l’iniziativa. «Gli uomini di Ancelotti nelnon sono stati fedeli al loro stile di squadra coraggiosa e giustamente hanno subito gol. Essere ...