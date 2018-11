Lgbt | morta a 83 anni Mariasilvia Spolato | è stata la prima donna italiana a fare coming

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 novembre 2018) Nel 1972 èlain Italia aout. Poiha perso tutto: la compagna, il lavoro e i legami familiari. È finita per strada come senzatetto e per moltiha vagato per le strade di Bolzano, sempre alla ricerca di libri e giornali da leggere. Ènei giorni scorsi a 83, in una casa di riposo nel capoluogo del Trentino-Alto Adige., laureata con 110 e lode, èdocente universitaria di matematica. La notizia della morte èappresa dal fotografo Lorenzo Zambello e raccontata sulle pagine del quotidiano Alto Adige da Luca Fregona, che in questisi era fermato tante volte volte per strada per scambiare due parole con questa piccola grandeda giovane laureata in matematica aveva tutte le carte in regola per una carriera accademica. La docente universitaria alle fine degliSessanta pubblicò ...