Ciclismo | Davide Cimolai lascia il World Tour | Marco Benfatto prolunga

Ciclismo : Davide Cimolai si trasferisce all’Israel Cycling Academy col sogno della Milano-Sanremo : Nuova avventura in Israele per Davide Cimolai. Il ventinovenne di Pordenone è stato infatti ingaggiato dalla Israel Cycling Academy, che quest’anno ha partecipato per la prima volta al Giro d’Italia. Cimolai termina, dunque, il rapporto che lo legava alla Groupama-FDJ. Questo passaggio in terra israeliana, peraltro, segna il suo primo approdo in una formazione non del World Tour, visto che la ICA fa parte delle squadre ...

Ciclismo – Il matrimonio di Davide Cimolai : il corridore si è sposato con un abito firmato Carlo Pignatelli : Carlo Pignatelli veste il campione di Ciclismo Davide Cimolai il giorno del suo matrimonio con Greta Rover Davide Cimolai in Carlo Pignatelli con la moglie Greta Rover. Il giovane corridore della squadra francese Groupama-FDJ è convolato a nozze con la fidanzata Greta Rover in una cerimonia che si è tenuta a Sacile lo scorso 20 Ottobre. Davide, elegantissimo, per l’occasione ha indossato un abito Carlo Pignatelli: un frac corto con inserto ...

Ciclismo – Piccoli talenti crescono - Davide Cassani esalta il bambino di soli 7 anni : è un prodigio! [VIDEO] : Il bambino di 7 anni pedala come un adulto, Davide Cassani lo esalta mentre pedala insieme al piccolo talento italiano Davide Cassani si dedica al suo sport preferito, ma non è da solo. Il ct della Nazionale italiana di Ciclismo pedala insieme ad un bambino di 7 anni che pare un talento in erba. Perfino Cassani, così abituato a riconoscere e vedere in azione atleti prodigio, rimane estasiato di fronte alla prestazione a 31 km/h del ...

Mondiali di Ciclismo - il Ct Davide Cassani soddisfatto : ‘Un buon bilancio’ : La settimana dei Mondiali di ciclismo a Innsbruck è finita senza aver mai sentito suonare l’inno di Mameli. L’Italia ha conquistato quattro medaglie, tre delle quali nelle gare degli juniores e quella di bronzo di Tatiana Guderzo nella corsa in linea femminile. La giornata più attesa, quella della gara in linea dei professionisti, ha regalato speranze ed emozioni al clan azzurro, con la squadra schierata in testa nell’ultimo giro e poi Gianni ...

Ciclismo - Davide Cassani : “Non abbiamo sbagliato niente - Moscon ha corso da vincente. In primavera andrò a vedere il percorso di Tokyo 2020” : Il giorno dopo non è troppo amaro per Davide Cassani, commissario tecnico della nazionale italiana di Ciclismo, che vede della luce al termine della prova in linea del Mondiale di Innsbruck, che ha visto il trionfo di Alejandro Valverde e una buona squadra tricolore piazzare Gianni Moscon in quinta posizione. Il podio ancora una volta però è mancato, così come il sogno iridato che è lontano ormai 10 anni, quando Alessandro Ballan si impose a ...

Ciclismo - Mondiali 2018 | Davide Cassani : “Gianni Moscon vincerà il Mondiale. Oggi l’Italia ha dato il massimo” : L’Italia è stata grande protagonista ai Mondiali 2018 di Ciclismo, la nostra Nazionale ha disputato una bella prova a Innsbruck ma sulle strade austriache ci è mancato il guizzo finale per riportare a casa quel titolo iridato che manca da dieci anni. Gli azzurri ci hanno provato interpretando al meglio la corsa, sull’ultima salita di Igls si è staccato Vincenzo Nibali purtroppo non ancora in perfette condizioni dopo ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : si assegna la maglia iridata. L’Italia di Davide Cassani a caccia di un’impresa che sarebbe clamorosa : È il giorno più atteso. In tanti hanno segnato con il circolino rosso sul calendario la data di oggi, domenica 30 settembre. Si assegna il titolo iridato per quanto riguarda la prova in linea negli elite uomini, la gara ovviamente più spettacolare di tutto il programma dei Mondiali di Ciclismo di Innsbruck 2018, che vanno a concludersi in bellezza. 258,5 chilometri da Kufstein ad Innsbruck, un dislivello di 4670 metri, lo strappo di Gnadenwald, ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Adam Yates - il ‘gemello debole’ che spaventa Davide Cassani : Seppur assenti le stelle Chris Froome e Geraint Thomas ai Mondiali di Ciclismo 2018, la nazionale della Gran Bretagna si presenta alla rassegna iridata di Innsbruck con i gemelli Yates, veri e propri outsider della prova in linea élite, in programma domenica 30 settembre. Simon si è messo in mostra poco più di una settimana fa grazie al trionfo generale alla Vuelta di Spagna, mentre Adam finora ha disputato una stagione sottotono, senza un ...

Mondiali di Ciclismo - Davide Cassani : ‘Aru? Sarebbe stato un errore insistere’ : La discussa presenza di Fabio Aru [VIDEO] nella nazionale azzurra per i Mondiali di ciclismo di Innsbruck si è risolta con il passo indietro dello scalatore sardo. Le ultime corse, dalla Vuelta Espana al Memorial Pantani, non hanno dato segnali confortanti ad Aru, che sabato scorso è arrivato penultimo nella gara intitolata al Pirata. Il corridore della UAE ha così preso la decisione di rinunciare al suo posto in squadra, sollevando il ...

Ciclismo - Davide Cassani : “Non siamo i favoriti ai Mondiali. Aru? Speravo che ce la facesse ma insistere era un errore” : E così ora è tutto chiaro. Ieri il ct Davide Cassani ha ufficializzato la formazione dell’Italia per i Mondiali 2018 di Ciclismo che si disputeranno domenica 30 settembre sul durissimo circuito di Innsbruck (Austria). Al via della prova iridata ci saranno otto azzurri, il nostro capitano sarà Vincenzo Nibali che nelle ultime settimane è parso in crescita di condizione dopo l’operazione alla decima vertebra toracica. Una compagine che ...

Ciclismo - Trofeo Matteotti 2018 : bis di Davide Ballerini in volata al termine di una corsa molto selettiva. Beffati Giovanni Visconti e Marco Tizza : Davide Ballerini cala il bis nell’ultima settimana che precede la rassegna iridata di Inssbruck. Dopo aver alzato le braccia a Cesenatico in occasione del Memorial Pantani, il corridore della Androni Sidermec conquista anche il Trofeo Matteotti 2018 sul traguardo di Pescara. Anche in questa occasione il 24enne brianzolo si impone allo sprint davanti a Giovanni Visconti, con la maglia della nazionale italiana, e Marco Tizza (Nippo Vini ...

Ciclismo - Davide Ballerini regola Visconti : il corridore dell’Androni vince il Trofeo Matteotti : Dopo la vittoria ottenuta nel Memorial Pantani, Davide Ballerini conquista anche il Trofeo Matteotti davanti a Visconti e Tizza Davide Ballerini non si ferma più, il corridore dell’Androni Sidermec vince il Trofeo Matteotti dopo il successo ottenuto ieri nel Memorial Pantani. Un’azione degna di nota quella del brianzolo, che taglia per primo il traguardo di Pescara regolando Giovanni Visconti della Bahrain-Merida e Marco Tizza ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Davide Formolo si tira fuori dai giochi? Cassani chiamato all’ultimo ballottaggio : Davide Formolo si sarebbe chiamato fuori dalla corsa verso una maglia azzurra per i Mondiali 2018 di Ciclismo in programma domenica 30 settembre a Innsbruck. L’indiscrezione riportata da tuttobiciweb arriva direttamente da Cesenatico dove era posto l’arrivo del Memorial Pantani, corsa vinto da Davide Ballerini e con Vincenzo Nibali grande protagonista nel finale. Il veronese ha invece concluso in ultima posizione a quattro minuti di ...