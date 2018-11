Marco Carta sbugiarda Valentina Tarsitano | ' Sapeva che ero gay' | lei due anni fa disse di

I progetti di Marco Carta dopo il coming out con il sogno di un figlio : “Pietrificato dal bacio di un uomo a 21 anni” : I progetti di Marco Carta dopo il coming out parlano della volontà di adottare un figlio. L'artista sardo ha da poco rivelato di essere omosessuale e innamorato, ma solo negli ultimi giorni sono emersi altri particolari che ha rivelato il diretto interessato a seguito della sua ultima partecipazione a Domenica Live. Il desiderio di avere un figlio è stato sempre forte in Marco Carta, che da adolescente ha cercato di rifiutare la sua natura ...

Marco Carta dopo il coming out : finalmente libero e con il sogno di adottare un bambino : I genitori che ha perso, la famiglia che ha trovato, il coming out arrivato quando se l’è sentito, il desiderio più grande di essere padre. Nella vita di Marco Carta, 33 anni e alle spalle le vittorie di Sanremo, Amici, Tale e quale, tutto torna. Da adolescente, ha raccontato al Corriere della Sera, il pensiero che più lo turbava era uno: «Se sarò omosessuale, non avrò figli. Mi ripetevo “non avrò figli. Non avrò figli”. E io, ...

Marco Carta : 'Mi sento libero. Le polemiche? Ci stanno - ma ho ricevuto anche messaggi bellissimi' : Il 29 ottobre è uscito il nuovo singolo di Marco Carta, Una foto di me e di te. Un brano personalissimo, come si evince chiaramente dalla cover scelta da Marco , 'Sì, sono io...

Marco Carta svela : “La comunità gay mi ha attaccato di più” : Marco Carta attaccato dalla comunità gay dopo il coming out Il coming out di Marco Carta, avvenuto nella puntata del 28 ottobre di Domenica Live, continua a tenere banco sul web ed è finito su tutti i giornali. Sono state diverse le interviste rilasciate da Marco nei giorni successivi. A TgCom24, il grande artista ha raccontato che aveva già messo in conto le numerose critiche che avrebbe ricevuto, ma non si aspettava di essere fortemente ...

Marco Carta rivela : "Sono omosessuale dalla nascita" : Il coming out di Marco Carta a Domenica Live ha fatto parecchio parlare nel corso di questa settimana e ora il cantante vuole mettere i puntini sulle "i".Doversi personaggi del mondo dello spettacolo, infatti, lo hanno accusato di aver parlato dela sua sessualità per ragioni pubblicitarie a pochi giorni dall'uscita del suo nuovo singolo (Una foto di me e di te), in cui appunto parla per la prima volta dell'amore nei confronti di un uomo. Ma ...

Marco Carta - la verità sul coming out : Il cantante si difende dalle accuse: nessuna mossa pubblicitaria dietro alle dichiarazioni sulla sua omosessualità

Marco Carta dopo il coming out : “Anche io mi sono sentito sbagliato” : Marco Carta sprona chi ha paura a fare coming out: “Tutto arriva” Da quando ha fatto coming out a Domenica Live di Barbara D’Urso, Marco Carta continua ad essere inondato da messaggi pieni di affetto e sostegno. Tra i messaggi che ha ricevuto ci sono anche quelli da parte di ragazzi omosessuali che non hanno trovato la forza di dichiarare il proprio orientamento sessuale, la propria vera natura, alla famiglia, e altrettante ...