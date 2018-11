Trieste | Casapound sfila per celebrare il 4 Novembre Contromanifestazione della rete

Trieste - in centro sfila CasaPound. Città blindata. Manifestano anche gli antifascisti : Città quasi in stato d'assedio. Decine di mezzi della polizia e dei carabinieri per il corteo di CasaPound per le strade del centro. E l'invito ai cittadini a restare a evitare la zona. È la giornata ...

Trieste blindata - in piazza Casapound e rete antifascista : sui balconi guerra di striscioni : guerra di striscioni a Trieste dove scendono in piazza Casapound e rete antifascista. Una giornata ad alta tensione per la città che è praticamente blindata e presidiata da centinaia di...

Trieste - allarme sicurezza per l’arrivo di Mattarella. Due cortei : da una parte Casapound - dall’altra gli antifascisti : Trieste è una città divisa nel momento in cui sta per arrivare il presidente della Repubblica Sergio Mattarela, che chiuderà, il 4 novembre, le celebrazioni per il centenario della Grande Guerra. Da settimane Casapound ha annunciato con grande enfasi il corteo che il giorno prima, sabato 3 novembre, al pomeriggio, farà del capoluogo giuliano il luogo di una specie di chiamata generale per i movimenti che si ispirano al fascismo. Puntuale, in una ...

Trieste - esponenti delle confessioni religiose uniti contro il corteo di CasaPound : uniti contro il "diffondersi di ideologie contrarie al rispetto della dignità umana", gli esponenti delle diverse confessioni religiose della città di Trieste hanno inviato un appello ai cittadini.Un appello "non politico e al di fuori da qualsiasi partito", ma "morale ed etico" rivolto a tutta la città per ricordare "i valori essenziali che ci accomunano tutti, di pace, fratellanza e rispetto".Il contesto di riferimento è il raduno nazionale ...