Il Segreto | Emilia viene stuprata | anticipazioni trame dal 5 al 10 novembre

Anticipazioni Il Segreto : il generale Perez De Ayala muore per mano di Alfonso e Emilia : Nuovo appuntamento con le notizie de Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda ogni pomeriggio su Canale 5. Le Anticipazioni dei prossimi episodi italiani del mese di novembre, svelano che Alfonso e Emilia decideranno di vendicarsi delle sevizie subite nel carcere per mano del generale Simon Perez De Ayala. Il Segreto Anticipazioni: Alfonso e Emilia ritornano in liberta' Nelle puntate de Il Segreto appena andate in onda in ...

Il Segreto Anticipazioni 30 ottobre 2018 : Emilia e Alfonso accusati del tentato omicidio di Fe : Il Generale De Ayala prende di mira Emilia e Alfonso. I coniugi sono accusati di aver attentato alla vita di Fe.

Il Segreto puntate novembre : Emilia ed Alfonso - addio : Il Segreto: Emilia ed Alfonso, addio! Ebbene sì, le anticipazioni della soap opera in onda su Canale 5 ci informano che i Castaneda lasceranno per sempre Puente Viejo, dopo aver assassinato Perez De Ayala. Ad aiutarli nella loro fuga disperata sara' Fe, che li fara' nascondere sul suo furgoncino, diretta verso il confine. A sorprendere sara' l'inaspettato aiuto di Fernando Mesia, tornato al paesino per fare le veci di Francisca Montenegro che, ...

Spoiler - Il Segreto : Alfonso e Emilia incinta lasciano Puente Viejo grazie all'aiuto di Fè : Le trame delle nuove puntate de Il Segreto, in programma tra qualche mese in Italia, si soffermano su Alfonso e Emilia, interpretati da Fernando Coronado e Sandra Cervera. La coppia, infatti, lascera' Puente Viejo con un dolce Segreto dopo più di 1800 puntate di permanenza nella soap opera. Il Segreto, anticipazioni: la fuga di Alfonso e Emilia Nel corso delle puntate de Il Segreto [VIDEO] che saranno trasmesse nei prossimi mesi su Canale 5, i ...

Il Segreto - puntate dal 29 ottobre : Alfonso ed Emilia nel mirino del generale : Lunedì 29 ottobre inizia una nuova settimana con 'Il Segreto' che si concentra sulla figura del generale Perez De Ayala [VIDEO]. Le anticipazioni delle puntate che vanno fino a sabato 3 novembre rivelano che il temuto ufficiale continua a far tremare gli abitanti di Puente Viejo. Assistiamo all'arrivo dell'avvocato Espinosa che deve difendere Dos Caras ed è l'unica persona alla quale il generale ha svelato di avere deciso i nomi delle prossime ...

