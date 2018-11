Maltempo Trentino Alto Adige | oggi previsti fino a 40 mm di pioggia e venti in quota

Maltempo Trentino Alto Adige : anziano cade da tetto che stava riparando - morto : Un anziano è morto in Trentino Alto Adige, in Val Badia: l’uomo è caduto dal tetto di una malga che stava riparando dai danni del vento. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’81enne. L'articolo Maltempo Trentino Alto Adige: anziano cade da tetto che stava riparando, morto sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Trentino : alberi appesi ai cavi dell’alta tensione - risultato delle furiose condizioni meteo dei giorni scorsi : Fin qui è stata una settimana di estremo Maltempo in Italia, sferzata da Nord a Sud da potenti venti, nubifragi e mareggiate. Il bilancio è stato pesante: 12 morti a causa delle avversità meteorologiche. Il numero più alto di vittime si è registrato tra Lazio e Campania, nonostante i fenomeni più violenti abbiano colpito il Nord tra mareggiate storiche e fiumi esondati. Particolarmente colpito anche il Trentino Alto Adige, dove si sono ...

Maltempo : 11 morti - allerta rossa su Veneto e Trentino. LIVE - : Vento, mareggiate e piene hanno fatto vittime e danni. Ancora un disperso. A Venezia l'acqua ha allagato la Basilica di San Marco. Disastro a Rapallo. E dopo la tregua di ieri, oggi nuova ...

Morti e miliardi di danni per il Maltempo. Rimane l'allerta rossa in Trentino e Veneto : 12 le vittime è la tragica conseguenza delle 48 ore di maltempo che hanno colpito l'Italia, in particolare la Liguria e il Veneto. A Venezia l'acqua alta ha invaso anche la basilica si San Marco, ...

Maltempo : 11 morti e un disperso - allerta rossa su Veneto e Trentino - : In arrivo un'altra perturbazione. La Protezione civile ha diramato un avviso arancione sulla Liguria, una delle Regioni più colpite con paesi isolati, porti danneggiati e 20mila persone senza ...

Maltempo : allerta rossa Veneto e Trentino : ANSA, - ROMA, 30 OTT - allerta rossa per rischio idrogeologico domani su buona parte del Veneto e sulla provincia di Trento. Lo indica un nuovo avviso meteo della Protezione civile. allerta arancione, ...

Maltempo - 10 morti per pioggia e vento : pescatore affoga a Levico - terza vittima in Trentino. “Strage” di yacht a Rapallo : Il Maltempo che sta investendo l’Italia da Nord a Sud ha fatto 10 morti e danni ingenti in diverse regioni, con la Liguria particolarmente colpita nelle ultime ore. L’ultima vittima, un pescatore affogato nel lago di Levico, in Trentino, per colpa di una raffica di vento che lo ha battuto in acqua lunedì pomeriggio mentre stava controllando lo stato della sua barca. Il suo corpo è stato recuperato questa mattina. Nella notte, sempre ...

Maltempo : undicesima vittima in Trentino : 12.35 Ancora una vittima per il Maltempo, questa volta in Trentino: il corpo di un pescatore, disperso da ieri nel lago di Levico, è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco. L'uomo era andato ieri al lago per verficare le condizioni della sua barca all'ormeggio: probabilmente è stato spinto in acqua dalle forti raffiche di vento ed è morto affogato.

Maltempo Trentino : pescatore muore affogato nel lago di Levico : E’ stato recuperato questa mattina dalle acque dal lago di Levico, in Trentino, il corpo senza vita di un pescatore: l’uomo, ieri pomeriggio, si era recato sul posto per effettuare un sopralluogo sulle rive del lago, per verificare le condizioni della sua barca ormeggiata. I parenti hanno lanciato l’allarme nella notte, per il mancato rientro a casa, facendo scattare le ricerche da parte dal nucleo sommozzatori dei vigili del ...

Maltempo - 9 morti per pioggia e vento : nella notte due vittime in Trentino-Alto Adige. Chiuso l’aeroporto di Genova : Il Maltempo che sta investendo l’Italia da Nord a Sud ha fatto 9 morti. Una donna inghiottita dalla piena del torrente Melandrio e un vigile del fuoco travolto da un albero caduto a San Martino in Badia sono le ultime vittime del vento e della pioggia battente. I soccorritori hanno recuperato il corpo della donna a Dimaro, in provincia di Trento, poche ore dopo il decesso, avvenuto attorno all’1, di un vigile del fuoco volontario in ...

Maltempo - torrente esonda in Trentino : ANSA, - TRENTO, 30 OTT - A Dimaro in Trentino - la sede del ritiro estivo della squadra di calcio del Napoli - il torrente Meledrio è esondato e l'acqua, mista fango, ha raggiunto il paese nella zona ...

Maltempo killer - ancora vittime per crolli di alberi : notte di paura ed evacuazioni in Trentino Alto Adige : Sale a 8 il bilancio dei morti a causa del Maltempo che si è abbattuto sull’Italia: un vigile del fuoco volontario è morto a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano, in Alto Adige, schiacciato da un albero caduto per il forte vento. La Val Pusteria è la zona più colpita dal Maltempo in Alto Adige: a San Candido e a Sesto, il Rio Sesto e la Drava sono usciti dagli argini. A San Candido, tramite il sistema per l’informazione ...

Maltempo Trentino : interrotta per frana la strada del passo del Manghen : Maltempo Trentino - Completamente interrotta la strada per il passo del Manghen. Maltempo Trentino - Le abbondanti piogge delle ultime ore continuano ad apportare danni. Questa volta, ad essere...