GF Vip | Ela Weber invaghita di Jane Alexander? Il retroscena bomba

Ela Weber - Sellerona/ Contro Elia per difendere Jane Alexander dalla sua manipolazione (Grande Fratello Vip) : Ela Weber al Grande Fratello Vip ha creato un vero e proprio dibattito tra gli altri inquilini. Alcuni ancora non hanno capito la sua strategia e la nomination sembra molto vicina.(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 07:59:00 GMT)

Fabio Basile/ Video - vicino a Giulia Provvedi - ma è Ela Weber che lo ''spoglia'' (Grande Fratello Vip) : Fabio Basile al Grande Fratello Vip è tra i protagonisti più benvoluti. All'interno della casa ha legato con tutti e si propone per arrivare fino alla fine, Ela Weber intanto lo "spoglia".(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 07:13:00 GMT)

GF Vip : Elia Fongaro piange - senza lacrime? - per colpa di Cecchi Paone e Ela Weber. Guada cosa è successo (VIDEO) : I nuovi ingressi al Grande Fratello Vip hanno già smosso le dinamiche e se Maria Monsè continua la sua lotta alla Marchesa d’Aragona (nonostante sia uscita), Alessandro Cecchi Paone ed Ela Weber ieri hanno... L'articolo GF Vip: Elia Fongaro piange ,senza lacrime?, per colpa di Cecchi Paone e Ela Weber. Guada cosa è successo (VIDEO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

MARCHESA DANIELA DEL SECCO/ Titolo o no ha già diviso gli italiani fan del Grande Fratello Vip (Domenica Live) : MARCHESA DANIELA Del SECCO d'Aragona: MARCHESA di nome o di fatto? Se n'è parlato per via del Grande Fratello Vip e ora se ne parlerà anche a Domenica Live(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 06:30:00 GMT)

Ivan Cattaneo fidanzato - nuove rivelazioni al Gf Vip : “Lui è famosissimo” : Gf Vip, Ivan Cattaneo parla del suo fidanzato e fa nuove rivelazioni che potrebbero costargli caro! Stamattina in giardino Ivan Cattaneo ha fatto nuove rivelazioni sul suo fidanzato. Al Gf Vip non sfugge nulla, è chiaro, ed è per questo che il cantante si è limitato molto nel raccontare particolari del suo rapporto. Ovviamente non […] L'articolo Ivan Cattaneo fidanzato, nuove rivelazioni al Gf Vip: “Lui è famosissimo” proviene ...

Grande Fratello Vip - Andrea Mainardi scoppia in lacrime : la rivelazione sulla malattia - ecco cosa è successo : Emozione e lacrime per lo chef Andrea Mainardi che scoppia in lacrime nella casa del Grande Fratello Vip . E' successo mentre nella Casa veniva diffusa musica, lo chef spesso ospite de La Prova del ...

Grande Fratello Vip - svelato il cachet di Fabrizio Corona : quanto soldi ha preso : quanto ha incassato Fabrizio Corona per partecipare ad una puntata del Grande Fratello Vip? Dopo l’ospitata la domanda è rimbalzata prepotentemente sui social e a rispondere al quesito ci ha pensato Davide Maggio, blogger ed esperto di televisione. Ma andiamo con ordine. L’ex re dei paparazzi è intervenuto nella puntata del 25 ottobre per rivedere l’ex fidanzata Silvia Provvedi, concorrente del Grande Fratello vip, con la quale ...

Grande Fratello Vip - Andrea Mainardi in lacrime : la rivelazione sulla malattia - ecco cosa è successo : Emozione per Andrea Mainardi in lacrime nella casa del Grande Fratello Vip . E' successo mentre nella Casa veniva diffusa musica, lo chef spesso ospite de La Prova del Cuoco ai tempi di Antonella ...

Daniela Del Secco eliminata dal GF Vip 3 - Jane vince al televoto : Daniela Del Secco è la nuova eliminata del GF Vip 3. La Marchesa non stupisce al televoto, vista la percentuale registrata nella puntata precedente. La Casa respira un’aria di incertezza subito dopo l’annuncio ufficiale: si tira indietro Walter Nudo che preferisce non commentare. Daniela Del Secco ha perso al televoto contro Jane Alexander, che intanto può continuare il suo percorso nel reality. Daniela Del Secco perde al televoto, ...

MARCHESA D'ARAGONA ELIMINATA/ Daniela Del Secco lascia la Casa e Maria Monsè festeggia! (Grande Fratello Vip) : La MARCHESA Daniela Del Secco D’Aragona rischia di abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip questa sera. I suoi adorati fan la salveranno?(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 23:40:00 GMT)

Marchesa d’Aragona - sarà eliminata?/ Daniela Del Secco - è il pubblico a decidere (Grande Fratello Vip) : La Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona rischia di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip questa sera. I suoi adorati fan la salveranno?(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 21:31:00 GMT)

Gf Vip 3 - Patrizia De Blanck contro la Marchesa Daniela Del Secco D'Aragona : "Meglio che stiamo lontane" : Non accenna a placarsi la polemica a distanza tra la Marchesa Daniela Del Secco D'Aragona e i suoi detrattori convinti che la gieffina, in questi anni, abbia recitato un ruolo da 'nobile' senza possedere i requisiti necessari. Tra le sue nemiche più agguerrite anche la Contessa Patrizia De Blanck che, dopo essere entrata nella casa del 'Grande Fratello Vip', dalle pagine del settimanale 'Nuovo', in edicola questa settimana, rincara la dose, ...

Ela Weber/ Anche la Sellerona non sopporta la Marchesa (Grande Fratello Vip) : Ela Weber ha grandi possibilità al televoto Anche perché gode delel simpatie di quasi tuti i concorrenti del Grande Fratello Vip, a lei dà fastidio solo la Marchesa.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 13:11:00 GMT)

Daniela Del Secco D’Aragona/ Video - la Marchesa riuscirà a salvarsi? (Grande Fratello Vip) : La Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona rischia di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip questa sera. I suoi adorati fan la salveranno?(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 12:43:00 GMT)