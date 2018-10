Reddito di cittadinanza | l' aliquota al 100% che lo rende un boomerang | e incentiverà i

Ecco la manovra : tetto per Reddito di cittadinanza e pensioni - sigarette più care e tassa sui giochi : Nel 2019 sono disponibili 9 miliardi per il reddito di cittadinanza e 6,7 per le pensioni anticipate , diventeranno 7 a partire dall'anno successivo, . Le primissime bozze del disegno di legge di ...

Per capire il Reddito di cittadinanza guardate il disastro dei Pip in Sicilia : Ci sono i picciotti e i picciottazzi, i padri di famiglia e i figli di puttana. Ci sono i disoccupati e gli svantaggiati, gli intrallazzisti e i pagnottisti, gli onestissimi lavoratori e gli ex detenuti. E’ l’esercito dei Pip: un popolo di quasi tremila Siciliani che da quasi vent’anni si trascina d

I NUMERI/ La base utile per costruire la rete del Reddito di cittadinanza : Si sta parlando molto del reddito di cittadinanza in queste settimane, ma non bisogna dimenticare gli strumenti già esistenti di politiche del lavoro(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 06:07:00 GMT)RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 e Quota 41: chi ha copiato tra Governo e sindacati?, di G. CazzolaSPILLO/ I finti occupati "ricreati" da Governo e sindacati, di M. Ferlini

Pensioni e Reddito di cittadinanza (ma anche ecobonus e fisco) : ecco la manovra Condono : tasse al 20% su redditi nascosti : Ci sono 9 miliardi per il reddito di cittadinanza, 7 circa per le Pensioni anticipate e la riforma della Legge Fornero. Stanziate le risorse, ma l’attuazione è rinviata a provvedimenti specifici successivi

Dal Reddito di cittadinanza alle pensioni anticipate : cosa prevede la bozza della manovra : Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni a decorrere dall'anno 2019 da destinare ad interventi a favore della ...

Manovra - c’è la bozza : ecco le misure Per il Reddito di cittadinanza 9 miliardi 7 miliardi per la riforma della Fornero : Nel testo 73 articoli: stanziati 7 miliardi per la riforma della Fornero. Ci sono anche il taglio dell’Ires e la flat tax per gli autonomi, assunzioni nella Pubblica amministrazione. Aumentano le tasse sulle sigarette. Capitolo ad hoc per Genova

Reddito cittadinanza - Rinaldi vs Cattaneo (Fi) : “Berlusconi nel 2016 era d’accordo col M5s. Cosa è successo dopo due anni?” : Battibecco serrato a Coffee Break (La7) tra l’economista Antonio Maria Rinaldi e il deputato di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, sul Reddito di cittadinanza. Quest’ultimo esprime la sua assoluta contrarietà: “Se dal governo gialloverde fosse stato fatto un atto di coraggio, i 10 miliardi di euro che buttiamo al vento per il Reddito di cittadinanza sarebbero potuti essere utilizzati per dare sgravi veri e sostanziali alle piccole imprese, Cosa ...

Reddito di cittadinanza - ecco come accedere ai 780 euro al mese - Salernonotizie.it : Il sottosegretario all'Economia ha spiegato le modalità che verranno utilizzare per l'individuazione delle persone che potranno accedere all'assegno, che verrà in realtà erogato attraverso una ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Nessuno scontro con la Lega perché sarà solo per gli italiani” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, assicura che sul Reddito di cittadinanza non ci sarà uno scontro con la Lega. Una certezza che deriva dal fatto che "ci rivolgeremo solo agli italiani", con un meccanismo che verrà messo a punto nella normativa "che entro fine anno diventerà legge".Continua a leggere

Il governo sigla “il patto delle tagliatelle” : “Quota 100 e Reddito di cittadinanza non si toccano” : "C'è un clima costruttivo, avanti compatti. Capita a tutti di arrabbiarsi quando uno si sente ingiustamente tirato in ballo ma l'incazzatura passa e non ho mai smesso di fidarmi di Conte e Di Maio. A tavola non c'era alcuna manina", ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini al termine della cena. .Continua a leggere

Reddito di cittadinanza? Non serve fare richiesta. L'assegno arriva a casa : Di fatto, come ha annunciato il sottosegretario all'Economia, Laura Castelli, saranno i Centri per l'impiego o gli sportelli dei servizi sociali a contattare e a convocare subito dopo i destinatari ...

Perché avere un Reddito di Cittadinanza. - di Davide Amerio - : Certo con la collaborazione delle imprese, ma assolutamente con una politica economica che abbia la visione dei mutamenti in corso. Non meno importante è il sostegno al Reddito, quale presupposto per ...

Reddito di cittadinanza : riconoscimento automatico - stranieri e nuova card : Un argomento caro a molti è sicuramente il Reddito di cittadinanza, la misura che sara' inserita nella legge di Bilancio come promesso in campagna elettorale dal Movimento 5 Stelle e come sottoscritto nel contratto di Governo dai “grillini” e dall’altro partito di maggioranza, cioè la Lega. La misura di contrasto alla poverta' di cui il M5S ne ha fatto un autentico cavallo di battaglia, dovrebbe partire il prossimo aprile e proprio dall’area ...

Come farà lo Stato a controllare le spese del Reddito di cittadinanza? : Bancomat (Getty Images) La proposta del reddito di cittadinanza, sostenuta dall’attuale governo, prevede che le spese effettuate siano monitorate dallo Stato, in modo da verificare la loro compatibilità coi dettami della manovra che, a detta del vicepremier Luigi Di Maio, dovrebbe cancellare la povertà in Italia. Tralasciando le questioni di politica ed economia, in questa sede proviamo a chiarire gli aspetti tecnici legati a una mossa del ...