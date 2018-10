Stefano Sala | parla la fidanzata Dasha | “Non potrei mai perdonarglielo”

Grande Fratello Vip – È finita tra Stefano Sala e Dasha? La fidanzata del modello cancella le foto social insieme : “sono ferita” : Stefano Sala e Benedetta Mazza sempre più vicini, la fidanzata del modello mostra il suo malcontento per la situazione creatasi al Grande Fratello Vip: le dichiarazioni di Dasha ed il suo gesto sui social Al Grande Fratello Vip oltre al tira e molla tra Francesco Monte e Giulia Salemi, un’altra intesa pare essere nata: quella tra Stefano Sala e Benedetta Mazza. Peccato però che il bel modello sia impegnato sentimentalmente fuori ...

GF Vip 3 - Eleonora Giorgi esce e manda in nomination Lory Del Santo e Stefano Sala : Eleonora Giorgi fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 3. L'attrice protagonista di Borotalco ha avuto la peggio nella sfida a due con la Marchesa Daniela del Secco d'Aragona, conclusasi proprio nello studio del programma. Le due donne, protagoniste dell'ultima edizione del reality show di Canale 5, hanno scoperto il loro destino dopo che tutto il pubblico ha letto alle spalle delle concorrenti il nome dell'eliminata.Eleonora appunto, ...

Stefano Sala mollato dalla fidanzata dopo il flirt con Benedetta Mazza : Stefano Sala sempre più vicino a Benedetta Mazza: Dasha lo lascia Il primo caso-corna al Grande Fratello Vip sta creando delle forti reazioni all’esterno della Casa. Stefano Sala e Benedetta Mazza sono sempre più vicini e nutrono un certo interesse l’uno nei confronti dell’altra. Qualche giorno fa il modello ha implorato un bacio alla Mazza, dichiarando: “Non ce la faccio più, alla mia fidanzata non ci penso, mi prendo ...

Stefano Sala fa dietrofront con la Mazza : “Mi manca la fidanzata” : GF Vip: Stefano Sala si tira indietro con la Mazza: la confessione Anche in queste ultime ore a far molto discutere i numerosi telespettatori del Grande Fratello Vip sono stati nuovamente Stefano Sala e Benedetta Mazza. Il motivo? Questa notte il giovane modello, parlando a tu per tu con Martina, ha voluto chiarire una volta per tutte i suoi sentimenti per Benedetta, asserendo senza tanti peli sulla lingua quanto segue: “Io non ho niente ...

Stefano Sala in crisi per Benedetta Mazza. La Giorgi : “Stai attento” : GF Vip, Sala confuso sui suoi sentimenti per la Mazza: il parere della Giorgi Questi ultimi giorni passati nella casa più spiata dagli italiani per Stefano Sala sono stati particolarmente complicati. Difatti il giovane modello pare davvero essere combattuto tra i sentimenti che sta provando per Benedetta Mazza e quelli per la sua fidanzata. E a tal proposito si è sfogato stanotte con Eleonora Giorgi, la quale ha espresso qualche dubbio su tutta ...