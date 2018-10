Smog | Cattaneo | “Non accendere inutilmente il riscaldamento”

meteoweb.eu

: RT @AnsaLombardia: Cattaneo: contrastare smog non mobilità - Lombardia - Cattaneo_R : RT @AnsaLombardia: Cattaneo: contrastare smog non mobilità - Lombardia - AnsaLombardia : Cattaneo: contrastare smog non mobilità - Lombardia - LombardiaBT : Ansa #news #Lombardia: Cattaneo: contrastare smog non mobilità -

(Di martedì 23 ottobre 2018) L’emergenzain Lombardia ha portato oggi al primo giorno di stop della circolazione per le vetture Diesel, omologate sino al livello euro 4 e prive di filtro anti particolato. Il provvedimento rimarrà in vigore perlomeno sino a giovedì. L’assessore della Regione Lombardia all’Ambiente e Clima, Raffaele, ha sottolineato come in questi frangenti, in presenza di sforamenti delle sostanze inquinanti non particolarmente elevati, sia importante bilanciare l’interesse della popolazione alla tutela della salute con il suo diritto alla mobilità. “Il nostro obiettivo non è impedire la vita delle persone ma è limitare gli inquinanti”, ha detto. “Noi non vogliamo costruire un sistema sui divieti – ha proseguito l’assessore – ma sulla consapevolezza dell’importanza dei comportamenti virtuosi dei cittadini, anche ...