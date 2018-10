Roma | nonostante la vittoria Di Francesco chiede maggior attenzione | “Le partite non si

calcioweb.eu

(Di martedì 23 ottobre 2018) Al termine della nettacasalinga contro il Cska Mosca, Eusebio Disi è presentato ai microfoni di Sky per commentare la partita della sua. Si comincia dal momento dei giallorossi e dall’andamento della partita: “È un po’ la mia squadra in questo momento, anche se prima avevamo fatto buone. Con la Spal abbiamo perso il filo logico, mentre oggi abbiamo atto buone cose, anche se con un po’ di difficoltà per le azioni di Vlasic. Poi abbiamo preso le misure e abbiamo fatto bene“. Sulle 150e sugli 80 gol di Dzeko con la maglia della: “Se avesse fatto gol domenica sarebbe stato meglio (ride). È un giocatore straordinario che quando ha la sua giornata, riesce a far salire la squadra e a far giocare i compagni, oltre che a segnare”. Lalarga non deve illudere, perché c’è ancor da fare per ...