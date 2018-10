: Mef:Ue prevista,risposta in 3 settimane - TelevideoRai101 : Mef:Ue prevista,risposta in 3 settimane - NotizieIN : Mef:Ue prevista,risposta in 3 settimane - zazoomblog : Manovra fonti Mef: valutazione Ue era ampiamente prevista - #Manovra #fonti #valutazione -

Il governo risponderà alla Commissione europea, che ha bocciato la Manovra italiana, nei tempi previsti, cioé entro 3. Lo affermano fonti del Mef ribadendo l'impostazione di fondo della Legge di Bilancio, puntare sulla crescita per ridurre il debito e favorire l'inclusione sociale. Il portavoce del ministero dell'Economia precisa: la 'bocciatura' di Bruxelles "per come è stata presentata, era largamentee non ci stupisce". Ora il ministero valuterà le richieste e monitorerà le reazioni dei mercati.(Di martedì 23 ottobre 2018)