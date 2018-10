Barbara d' Urso e il misterioso countdown social C' entra il Grande Fratello Vip? Ecco

Barbara d'Urso - ecco per che cosa sta facendo il countdown sui social (Anteprima Blogo) : Da qualche giorno Barbara d'Urso ha fatto partire sui suoi social un countdown senza spiegarne il motivo. Secondo quanto apprende Blogo, il conto alla rovescia non sarebbe legato ad una sua eventuale partecipazione alla puntata di giovedì 25 ottobre del Grande Fratello Vip, come da più parti sul web si è letto. Stando a quanto ci risulta, infatti, la conduttrice di Canale 5 starebbe per lanciare nelle edicole il giornale di Pomeriggio ...

Grande Fratello Vip - gli autori le provano tutte per far decollare il programma. E giovedì nuova puntata speciale con Fabrizio Corona e Barbara D’Urso : Gli autori del Grande Fratello Vip 3 le tentano tutte per far rianimare questa edizione, così hanno cominciato a sparigliare le carte. Anzitutto buttando dentro la Casa altri tre vip da macello: Alessandro Cecchi Paone (che all’inizio degli anni 2000 criticava aspramente il programma: come si cambia!), l’ex sellerona Ela Weber e la showgirl, o presunta tale, Maria Monsè. Quest’ultima aveva un conto aperto con la Marchesa ...

Grande Fratello Vip - Fabrizio Corona ospite confermato : il confronto con Silvia Provvedi e Barbara D'Urso : La diretta di ieri, lunedì 22 ottobre, del Grande Fratello Vip è stata piena di colpi di scena e si aspetta per giovedì una puntata veramente speciale caratterizzata da altrettante soddisfazioni anche ...

Grande Fratello Vip 2018 - giovedì puntata speciale con Fabrizio Corona e Silvia Provvedi. Ci sarà anche Barbara D'Urso? : Dopo i rumors dei giorni scorsi è arrivata l'ufficialità: giovedì 25 ottobre puntata speciale del Grande Fratello Vip 2018 . A confermarlo in diretta è Ilary Blasi che ha anche annunciato l'ingresso ...

Grande Fratello Vip 2018 - diretta quinta puntata : Arrivo di Barbara D'Urso e Fabrizio Corona? : Sta per iniziare la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2018 , che seguiremo come sempre minuto per minuto in diretta su Leggo.it . Tra nuovi ingressi ed eliminazioni ci sono due nuovi nodi da ...

Francesca Cipriani “innamorata” di Walter Nudo/ Barbara d’Urso diventa cupido : “Potrebbe essere quello giusto” : Francesca Cipriani con la solita verve, ha confidato di avere una cotta di Walter Nudo. Attualmente l’attore è dentro la Casa del Grande Fratello Vip ma...(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 20:41:00 GMT)

Francesca Cipriani pazza di Walter Nudo : Barbara d’Urso fa una promessa : Francesca Cipriani vuole conoscere Walter Nudo: l’aiuto di Barbara d’Urso Francesca Cipriani cotta di Walter Nudo. Dopo averlo visto al Grande Fratello Vip, la soubrette abruzzese vuole incontrarlo a tutti i costi. Prima ha lanciato un appello sul settimanale Spy, poi ha fatto la medesima cosa in diretta tv, a Pomeriggio 5. “È il mio […] L'articolo Francesca Cipriani pazza di Walter Nudo: Barbara d’Urso fa una ...

Grande Fratello Vip - clamorosa conferma su Barbara D'Urso. Il dubbio : Ilary Blasi commissariata da Mediaset : Il segreto di Barbara D'Urso e delle sue criptiche Instagram stories è stato svelato: la conduttrice di Cologno Monzese sarà presente nella diretta di giovedì 25 ottobre del Grande Fratello Vip . A ...

Mara Venier battuta da Barbara D’Urso. Ma lei reagisce con classe su Instagram : Mara Venier perde la sfida dell’audience domenicale con Barbara D’Urso. Domenica In si ferma al 16,09% di share mentre Domenica Live raggiunge il 16,28%. Dunque, Barbarella vince per un soffio ma tanto basta per farla gongolare. Le frecciatine di Elisabetta Gregoraci, ospite della Venier, all’ex Flavio Briatore non sono bastate a risollevare le sorti della trasmissione di Rai 1. Il parterre offerto dalla D’Urso era ...

Domenica Live - Barbara D'Urso e i 4 vip in povertà in studio : chi sono - come li umilia la regia in diretta : La rubrica Vip in povertà di Domenica Live è il top della trash in tv. Nell'ultima puntata di Barbara D'Urso protagonisti in studio la soprano Luciana Turina , i comici Marco Milano , il mitico Mandi ...

Barbara d’Urso al Grande Fratello Vip - è ufficiale : ecco quando e perché : Barbara d’Urso arriva al Grande Fratello Vip 2018, è ufficiale Nei giorni scorsi si è parlato molto di Barbara d’Urso al Grande Fratello Vip 2018. Complice anche un suo conto alla rovescia su Instagram che coincide perfettamente con la puntata eccezionale del giovedì, non ancora confermata in via ufficiale però. Le ultime indiscrezioni confermano l’arrivo […] L'articolo Barbara d’Urso al Grande Fratello Vip, è ...

Barbara D'Urso - scivolone su Fedez : «a proposito di cani..» : cos'ha chiesto a Paris Hilton a Domenica Live? : Nell'ultima puntata di Domenica Live andata in onda il 21 ottobre, Barbara D'Urso si è resa protagonista di uno scivolone in diretta su Fedez al cospetto di Paris Hilton. Durante l'intervista con la ...