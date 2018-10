Trump schiera l' esercito per fermare la carovana dei migranti | È emergenza

huffingtonpost

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Il presidente Usa, Donald, allerta l'in vista dell'arrivo delladipartita sabato 13 ottobre dall'Honduras e parla di una "nazionale". "Tristemente pare che polizia eddel Messico non siano in grado diladiretta verso il confine meridionale degli Stati Uniti. Mescolati ci sono criminali e mediorientali sconosciuti. Ho allertato la Border Patrol e l'che questa è un'nazionale. Le leggi vanno cambiate!", ha scrittosu Twitter.Sadly, it looks like Mexico's Police and Military are unable to stop the Caravan heading to the Southern Border of the United States. Criminals and unknown Middle Easterners are mixed in. I have alerted Border Patrol and Military that this is a National Emergy. Must change laws! — Donald J.(@realDonald) 22 ottobre 2018