Samsung Galaxy Watch può monitorare la fase REM anche senza la rilevazione continua del

Quante app preziosissime sui Samsung Galaxy con Android Pie : anticipazioni del 22 ottobre : Il prossimo aggiornamento Android Pie porterà con sé diverse funzioni a bordo dei vari Samsung Galaxy compatibili, ma bisogna guardare con attenzione anche il mondo delle app. Nei giorni scorsi abbiamo già avuto modo di anticiparvi come dovrebbero cambiare le cose per alcune applicazioni che già conosciamo e che, per forza di cose, dovranno adattarsi al nuovo sistema operativo (vi rimando ad ulteriori approfondimenti sulla questione). Oggi 22 ...

Differiranno i Samsung Galaxy S10 Exynos da quelli Snapdragon : primi rumors : Potrebbero esserci delle differenze sostanziali tra il Samsung Galaxy S10 in versione Exynos e quello equipaggiato con il SoC Snapdragon. Stando a quanto riportato da 'PhoneArena.com', il prossimo top di gamma starebbe arrivando con una scheda SLP (Substrate Like PCB) molto all'avanguardia, ma solo per quanto riguarda le varianti mosse dal chipset proprietario (che sappiamo generalmente coincidere con i modelli commercializzati in Europa). Le ...

I Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus ricevono le patch di sicurezza di ottobre in Europa : Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di un nuovo update per i Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus. Scopriamo insieme cosa cambia

Per il gaming il Samsung Galaxy esclusivo con GPU proprietaria nel 2019? Quanto ne sappiamo : Ancora un alone di mistero avvolge il prossimo Samsung Galaxy dedicato al mondo del gaming, dunque a tutti coloro che cercano in un device potenza e prestazioni per far girare i migliori titoli di gioco mobile per un'esperienza d'uso niente affatto dissimile da quella di una console. Eppure in queste ore si torna a parlare proprio di questo dispositivo e della sua configurazione hardware, in relazione alla prossima adozione di una GPU dedicata ...

Samsung Galaxy J7 (2016) si aggiorna ad Android 8.1 Oreo con Samsung Experience 9.5 : Buone notizie per i possessori del Samsung Galaxy J7 (2016): il produttore coreano, infatti, ha dato il via al rilascio di un importante aggiornamento

Galaxy S10 : Samsung conferma due caratteristiche del top di gamma : Samsung Galaxy S10 è lo smartphone del decimo anniversario e sappiamo già tanto del prossimo top di gamma della serie che non è andata bene in termini di vendite a causa di scelte della società sudcoreana che, date le unità vendute, non sono state accolte in modo positivo da fan e non. Galaxy S10: tante informazioni anche ufficiali Come di consueto con i top di gamma della società, sono tantissime le informazioni trapelate anche da canali ...

Quando Android Pie sui Samsung Galaxy : primissime indicazioni tempi aggiornamento : Finalmente il colosso di Seul ha deciso di divulgare le prime informazioni relative al rilascio della versione finale di Android 9.0 Pie a bordo dei dispositivi Samsung Galaxy abilitati alla sua ricezione. A quanto pare, ci sarà da pazientare almeno fino all'inizio del prossimo anno, Quando, attraverso un post condiviso nell'ambito dell'applicazione 'Samsung+', il produttore asiatico ha fatto sapere darà il via alla distribuzione ...

Xiaomi Mi MIX 3 potrà registrare video a 960 fps come il Samsung Galaxy Note 9 : Tra le proprie feature lo Xiaomi Mi MIX 3 potrebbe vantare anche una modalità di registrazione video a 960 fps

Samsung aggiornerà ad Android 9 Pie ad inizio 2019 - la beta per Galaxy S9 è in arrivo : Samsung ha programmato l'aggiornamento ad Android 9 Pie per i suoi device per l'inizio del prossimo anno, a breve verrà aperto il programma beta.

Riflettori sul sottocosto volantino Expert : prezzo Samsung Galaxy S9 - Huawei P20 Lite e iPhone 8 al ribasso : Il sottocosto del volantino Expert parte oggi 20 ottobre e non manca di stupire per i ribassi sul prezzo del Samsung Galaxy S9 ma pure di altri device come il Huawei P20 Lite e l'iPhone 8. La catena di elettronica fisica da il meglio di se fino al prossimo 29 ottobre con una serie di offerte che potrebbe essere insensato lasciarsi sfuggire, soprattutto per chi non è solito comprare online dove notoriamente si risparmia di più e ancora predilige ...

Impareggiabile Samsung Galaxy S10 con tanti sensori e anche lo speaker audio sotto il display? : Il Samsung Galaxy S10 si appresta a divenire un device tanto rivoluzionario come richiede il decennale della fortunata serie del produttore? Potrebbe esserlo davvero, viste le prime indiscrezioni trapelata anche nel corso di un evento ufficiale tenuto dal brand, anche se molto raccolto. Ci riferiamo al 2018 Samsung OLED Forum di scena al Shenzhen Marriott Hotel in Cina nella giornata di ieri 18 ottobre. Sta facendo letteralmente il giro del ...

Samsung Galaxy S7 e S7 Edge si aggiornano con le patch di sicurezza di ottobre : Samsung ha finalmente deciso a rilasciare, seppur in leggero ritardo, le patch di sicurezza di ottobre 2018 anche per Galaxy S7 e S7 Edge (no brand)

Prezzo Huawei P20 Lite e Samsung Galaxy S9 Plus con sconti online Trony : fino al 25 ottobre : Il Prezzo Huawei P20 Lite scende con gli sconti online di Trony, grazie alla nuova campagna promozionale 'Sconto tosto' (il nome è tutto un programma). L'iniziativa mette sul piatto dei tagli sui costi fino al 50%, ed un finanziamento a tasso zero su alcuni articoli di elettronica di consumo (televisori, console di gioco ed altri elettrodomestici, grandi e piccoli). Gli sconti online di Trony, a questo giro, risulteranno validi fino al 25 ...

Samsung Galaxy S10 : confermato il sensore d'impronte sotto al display : Un altro chiacchieratissimo smartphone è di certo quello della casa sudcoreana, che si appresta a continuare la sfilza di device della gamma Galaxy S. Uno dei rumors più acclamati circa il prossimo dispositivo è proprio legato al sensore d'impronte sotto al display.