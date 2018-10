Roma | Di Francesco | ' Gli alti e bassi mi tormentano I giovani devono prendere esempio da

Roma - Di Francesco : 'Dobbiamo rimettere la cattiveria in campo' : A volte a questa squadra manca l'equilibrio delle prestazioni, del mondo di stare in campo, che ci ha fatto prendere quei gol in più che pesano'. OBIETTIVO - 'Rischio di mollare in campionato? Ma ...

Roma - Di Francesco annuncia le condizioni degli infortunati in vista del match contro il Cska : La Roma è reduce dalla sconfitta pesante in campionato contro la Spal, che ha rimesso in discussione la situazione dei giallorossi al rientro della sosta. I risultati positivi ottenuti nel derby e in Champions contro il Plzen sono già stati dimenticati e adesso la squadra di Di Francesco non può più sbagliare: già da domani, quando all’Olimpico arriverà il Cska Mosca. Per l’occasione il tecnico ex Sassuolo dovrebbe ritrovare ...

Roma - Di Francesco può sorridere : tornano De Rossi - Kolarov e Manolas : I senatori, seppur claudicanti, ci sono e lottano insieme a noi. De Rossi, presente; Kolarov, presente. E presente anche Schick, miracolosamente ristabilitosi dopo il forfait improvviso dell'altro ...

Roma - Di Francesco a rischio esonero : si scalda l’ipotetico sostituto : Di Francesco rischia l’esonero dal ruolo di allenatore della Roma, il tecnico giallorsso potrebbe “saltare” qualora il trend non cambiasse Roma, Di Francesco a rischio esonero. Dopo la sconfitta interna contro la Spal, il tecnico giallorosso ha tremato. Da più parti si parla di un possibile esonero di Di Francesco, ma per adesso non sarà così. Al tecnico verrà dato ancora un po’ di tempo, molto poco a dire il vero, ...

Roma - weekend nero ma col Cska Di Francesco ne ritroverà 3 : In una città che vive di derby permanenti e traslati, se possibile l'umore dei tifosi Romanisti - da ieri - è persino peggiorato. La Lazio infatti ha battuto il Parma e si è allontanata in classifica ...

Roma - ultimatum di Pallotta a Di Francesco : l’allenatore giallorosso si gioca la panchina in 4 gare : Furioso il presidente giallorosso dopo il ko interno con la Spal, Di Francesco ha quattro partite per salvare la panchina Una sconfitta pesantissima, che torna a far traballare la panchina di Eusebio Di Francesco. Il ko della Roma contro la Spal ha fatto infuriare il presidente Pallotta che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe stufo di queste brutte figure che Dzeko e compagni continuano a raccogliere. Alfredo ...

Crisi Roma : ritiro scongiurato - ma Di Francesco ha 4 partite per convincere Pallotta : Dopo il ko casalingo con la Spal il clima in casa giallorossa è teso. Nel mirino anche Monchi per il mercato estivo

Roma - furia Pallotta con Di Francesco : futuro in bilico - si gioca tutto in 4 gare : Sempre secondo il Corriere dello Sport a Di Francesco sono state date 4 gare di tempo : le due gare in Champions contro il CSKA Mosca che racchiudono e le due trasferte a Napoli prima e a Firenze poi.

Roma - Pallotta furibondo con Di Francesco : Secondo quanto riferito dal Corriere dello sport , James Pallotta sarebbe davvero furibondo con Di Francesco per la clamorosa figuraccia contro la Spal. Baldini avrebbe consigliato al presidente americano di riflettere a fondo. Le prossime 4 ...

Roma-Spal - Di Francesco furioso coi suoi uomini nel post-partita : Eusebio Di Francesco ha parlato a caldo dopo la sconfitta contro la Spal, la sua Roma non ha messo in campo ciò che il tecnico avrebbe voluto “Quando si preparano le partite non si può sbagliare niente, su questo sono un po’ arrabbiato perché voglio più concentrazione”. Sono le parole dell’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, dopo il ko per 2-0 in casa contro la Spal. “Ero contento di quanto fatto nel ...

Roma - Di Francesco : 'Sbagliato l'atteggiamento dopo il rigore' : 'Sono stato contento di quello che ha fatto la squadra nel primo tempo, avevamo la partita in mano, ma è mancato l'ultimo passaggio - ha spiegato il tecnico giallorosso ai microfoni di Sky Sport - ...

Roma - Di Francesco : "Forse la squadra era appagata - il rigore ha cambiato la partita" : Il tecnico giallorosso dopo il ko con la Spal: "E' mancata la reazione, per fortuna si gioca martedì"

Roma - Di Francesco : "Frettolosi e sterili" : L'errore è che nel secondo tempo i miei ragazzi non hanno capito che eravamo con l'uomo in più e dovevamo attaccarli in maniera diversa - prosegue ai microfoni di Sky Sport -. Abbiamo insistito con ...

Roma - Di Francesco : 'Il rigore ci ha cambiato - non siamo riusciti a reagire. Dzeko? Non possiamo affidarci solo a lui' : Ricomincia nel modo peggiore possibile il campionato della Roma: all'Olimpico arriva una sconfitta dolorosa contro la Spal, capace ti tenere a secco i giallorossi e di segnare due gol, con Petagna , ...