La Lega si prende anche il Trentino Il governo fa bene a Salvini e male al M5s

La Lega di Matteo Salvini si prende Trento e il Nord Est : La Lega di Matteo Salvini scrive una pagina di storia e conquista il governo del Trentino. Il sottosegretario alla Salute

La Lega trionfa anche in Trentino Prende 1 voto su 4 - ko gli altri : Successo trionfale per Matteo Salvini anche nella provincia autonoma di Trento. La Lega da sola intorno al 40%. Non ce n'è per nessuno: tonfo Pd al 15%, Fi scompare al 3%, M5s intorno al 6% Segui su affaritaliani.it

SCENARIO/ Il nuovo piano del Pd : un ribaltone di M5s per prendere il posto della Lega : Il rapporto Di Maio-Salvini si è indebolito anche a causa dell'inconsistenza delle opposizioni, FI e Pd. Che spera ancora, a suo modo, in un "ribaltone" di M5s. UGO FINETTI(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 06:01:00 GMT)ACCORDO Lega-M5S/ L'armistizio che apre uno scontro lungo 7 mesi, di A. FannaCRISI DI GOVERNO?/ Folli: il Nord avverte Salvini, con M5s l'Italia affonda

Spread a 320. Milano riprende quota con Wall Street e dialogo M5S-Lega : Le conferme del leader leghista sulla volontà di proseguire nell'azione di governo con gli alleati M5S e l'avvio vivace di Wall Street permettono a Milano di azzerare le perdite. Il tutto mentre si attende la risposta del Governo alla lettera della Commissione Ue e per le evoluzioni delle tensioni nella maggioranza. A Piazza Affari giù Pirelli in scia a Michelin, banche deboli...

MeLegatti riparte in vista del Natale : 35 assunzioni/ Ultime notizie - attività riprende dopo il fallimento : Melegatti riparte in vista del Natale: 35 assunzioni. Ultime notizie, attività riprende dopo il fallimento: siglato l'accordo sindacale, la nota del gruppo(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 14:52:00 GMT)

Fisco - condonati anche i reati e M5S insorge : «Il Mef prende ordini dalla Lega» : «La manina è quella dei tecnici del Mef, sempre loro, ma è stata retta dalla Lega». Quando ormai il caso è deflagrato e Luigi Di Maio è andato a Porta a...

Il Canada Legalizza la marijuana. E Civati se la prende con Salvini : Dunque, da stanotte il Canada è divenuto il secondo Paese al mondo - dopo l'Uruguay - ad ammettere il consumo della cannabis a scopi ricreativi. Da oggi è #cannabislegale in #Canada . Qui da noi, ...

Tap - governo si prende altre 36 ore. Ma Lezzi dice : “Abbiamo le mani Legate - lo stop avrebbe un costo troppo alto” : Il governo prende tempo sulla sorte del gasdotto Tap, ma la strada sembra ormai portare al via libera ai lavori. È quello che emerge dopo l’incontro avuto nella tarda serata di lunedì dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dalla ministra del Sud Barbara Lezzi e dal collega dell’Ambiente Sergio Costa a Palazzo Chigi con il sindaco di Melendugno, Marco Potì, e alcuni esponenti e parlamentari pugliesi del M5s per fare il punto sul progetto. ...

Sondaggi - così la Lega “sostituisce” Fi : nel Nord-Est prende un voto su 2. M5s perde colpi al Centro-Nord - ma resiste al Sud : I partiti di governo nell’ultima settimana hanno sofferto un po’, dice un Sondaggio di ieri, ma resta la loro base del 60 per cento di consenso virtuale. Un gradimento che cambia ulteriormente la geografia elettorale dell’Italia. Un’altra metamorfosi rispetto a quella già emersa con le elezioni politiche del 4 marzo. Secondo un’analisi di Ipsos per il Corriere della Sera, infatti, la Lega (che ha più che raddoppiato ...

Sondaggi - così la Lega “sostituisce” Fi : nel Nord-Est prende un voto su 2. Il M5s frena al Centro-Nord - ma resiste al Sud : I partiti di governo nell’ultima settimana hanno sofferto un po’, dice un Sondaggio di ieri, ma resta la loro base del 60 per cento di consenso virtuale. Un gradimento che cambia ulteriormente la geografia elettorale dell’Italia. Un’altra metamorfosi rispetto a quella già emersa con le elezioni politiche del 4 marzo. Secondo un’analisi di Ipsos per il Corriere della Sera, infatti, la Lega (che ha più che raddoppiato ...

Aeroporto Firenze - “no ad ampliamento”. La Lega inverte la rotta : la Ceccardi “si prende” il partito e rinsalda patto col M5s : La maggioranza M5s-Lega si ricompatta sul no all’ampliamento dell’Aeroporto di Firenze. Da venerdì, infatti, non c’è solo il Movimento 5 Stelle a fare le barricate contro la nuova pista da 2.400 metri voluta fortemente dal presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai e dal sindaco di Firenze Dario Nardella: adesso anche la Lega Toscana esprime la sua contrarietà al progetto, con una giravolta rispetto alle posizione pubbliche degli ultimi mesi. ...

Lega prosciugata - la sentenza del Riesame : i pm possono prendere anche i soldi futuri : Confiscare alla Lega i soldi di ieri e quelli di domani. È il succo, sconcertante, della sentenza del Tribunale del Riesame che ha accolto il ricorso della Procura di Genova , dando il via libera alla ...

Soldi della Lega - parla Giuseppe Conte : 'Mi limito a prendere atto che...' : 'Mi limito a prendere atto che per un partito politico diventa difficile svolgere attività politica nel momento in cui non c'è disponibilità di risorse finanziarie. Vale per la Lega che per qualsiasi altro partito'. Così il premier Giuseppe Conte sulla decisione del tribunale del riesame di ...

“Prendevi…”. Umiliazione in diretta : Timperi mortifica la colLega - lei perde la testa : A settembre, si sa, ricominciano tutti i programmi tv. E il 3 settembre è ricominciata anche “La vita in diretta”. La prima puntata della trasmissione ha subito sollevato qualche polemica per via dell’uscita poco felice di Tiberio Timperi. Proprio il 3 settembre, avevamo parlato di Tiberio Timperi per via di quell’incidente diplomatico – se così si può chiamare – che lo aveva messo nei guai. E aveva messo nei guai anche la Rai. Già, proprio il 3 ...