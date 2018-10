GF Vip 3 | Maria Monsè nella casa E Miss Europe Continental?

blogo

(Di lunedì 22 ottobre 2018)è uno dei tre concorrenti che tra pochi minuti varcheranno la Porta Rossa del Grande Fratello Vip per andare ad infoltire il cast. Fino a qui nulla di male, se non fosse che l'opinionista è legata a2018, concorso di bellezza transnazionale che la vede impegnata come inviata.Partecipazione a tempo per la? Accordo segreto tra Grande Fratello e concorrente per uscire in tempo per onorare gli altri impegni? Tutt'altro! A sollevare il polverone è proprio l'ufficio stampa della kermesse di bellezza, che attraverso un comunicato sui propri profili social ha fatto presente alcune perplessità e - cosa più clamorosa - ha svelato di aver scoperto sugli organi di stampa della partecipazione dellaal programma! L'opinionista ha fatto perdere le sue tracce e ora l'organizzazione ora non sa come agire, se sostituirla o aspettare la sua uscita ...