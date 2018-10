Ascolti tv 21 ottobre : la D’urso conquista gli Ascolti - testa a testa tra Fazio e Morandi : ascolti tv ieri, Domenica In vs Domenica Live: i dati Auditel Continua la sfida a distanza tra Mara Venier e Barbara D’Urso a suon di ospiti e interviste. La sesta, per la precisione, di questa stagione televisiva. Al momento il pubblico a casa ha deciso che Domenica In è stato, per 4 volte su 5, […] L'articolo ascolti tv 21 ottobre: la D’urso conquista gli ascolti , testa a testa tra Fazio e Morandi proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Domenica 21 ottobre 2018. L’Isola di Pietro 15.27% - Fazio 14.62%-12.79%. Giletti in calo (5.26%) - male Giusti sul Nove (1.1%). In sovrapposizione : Venier 16.09% - D’Urso 16.28% : Gianni Morandi Su Rai1 nella serata di ieri, Domenica 21 ottobre 2018, – dalle 20.39 alle 22.38 - Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.701.000 spettatori pari al 14.62% di share mentre – dalle 22.42 alle 0.08 - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.121.000 spettatori pari al 12.79% di share. Su Canale 5 – dalle 21.33 alle 23.44 – l’esordio della seconda stagione de L’Isola di Pietro ha raccolto davanti al ...

Domenica In vs Domenica Live : Ascolti tv 21 ottobre 2018 : Nuova sfida fra Domenica In e Domenica Live. Chi ha vinto secondo gli Ascolti tv di ieri, 21 ottobre 2018? La guerra fra Mara Venier e Barbara d’Urso è più accesa che mai. Le due signore della Domenica continuano a darsi battaglia senza esclusione di colpi. Se settimana scorsa, però, su Twitter l’hasthag #DomenicaIn aveva raggiunto il primato, questa Domenica è stato quello di #DomenicaLive a rimanere in testa per tutto il ...

Ascolti TV 20 ottobre 2018/ Ulisse di Alberto Angela conclude in salita : Tu si que vales boom - dati auditel : Gli Ascolti TV di ieri, sabato 20 ottobre 2018, hanno visto trionfare ancora una volta Maria De Filippi. Lo scontro della serata è stato tra Tu si que vales e Ulisse con Alberto Angela.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 11:35:00 GMT)

Ascolti tv 20 ottobre : Tu si que vales stravince - ma Ulisse chiude in bellezza : Ascolti tv ieri: Tu si que vales sbaraglia la concorrenza e fa il boom di Ascolti Dopo già due vittorie conquistate dall’ammiraglia Mediaset, ieri 20 ottobre si è assistito ad un altro scontro tra Tu si que vales su Canale 5 e Ulisse – il piacere della scoperta su Rai 1. L’ultimo, in realtà, visto […] L'articolo Ascolti tv 20 ottobre: Tu si que vales stravince, ma Ulisse chiude in bellezza proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv sabato 20 ottobre 2018 : Prime Time Su Rai 1 Ulisse - Il piacere della scoperta: Alla corte di Sissi 4.453.000 telespettatori, share 22,5%. Su Rai 2 N.C.I.S. Los Angeles 1.178.000, 5,5%. N.C.I.S. New Orleans ha registrato 1.004.000 telespettatori, share 4,8%. Su Rai 3 I Topi ha registrato 1.053.000 telespettatori, share 4,9%. Su Canale 5 Tu sì que vales (live) ha registrato un netto di 5.123.000 telespettatori, share 29,6%. Su Italia 1 Il film Shrek ...

Verissimo vs Italia Sì - chi ha vinto? | Ascolti tv pomeriggio - 20 ottobre 2018 : Verissimo o Italia Sì, chi ha vinto la nuova sfida secondo gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 20 ottobre 2018? La sfida fra Silvia Toffanin e Marco Liorni, ovvero fra Canale 5 e Rai 1 continua. Per ora l’ammiraglia Rai non è mai riuscita a battere l’agguerrita concorrenza, ma gli Ascolti della nuova trasmissione sono apparsi comunque molto buoni. Ecco cosa è successo nell’ultimo duello del sabato pomeriggio e come hanno ...

Ascolti TV | Sabato 20 ottobre 2018. Tú sí que vales 29.6% - Ulisse chiude in crescita (22.5%). Risultato eccezionale per la Pallavolo (6 - 3 mln – 36.1%) : Rudy Zerbi e Maria De Filippi Su Rai1 – dalle 21.29 alle 23.47 – l’ultimo appuntamento con Ulisse, dedicato alla Principessa Sissi, ha conquistato 4.453.000 spettatori pari al 22.5% di share. Su Canale 5 la quinta stagione di Tú sí que vales ha raccolto davanti al video 5.123.000 spettatori pari al 29.6% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.178.000 spettatori pari al 5.5% di share mentre NCIS New Orleans ha raccolto ...

Ascolti TV | Venerdì 19 ottobre 2018. Tale e Quale Show vince con il 22.2% - Solo al 10.3% : Tale e Quale Show 2018 - Alessandra Drusian imita Annie Lennox Su Rai1 Tale e Quale Show 2018 ha conquistato 4.527.000 spettatori pari al 22.2% di share. Su Canale 5 Solo ha raccolto davanti al video 2.218.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 Criminal Minds ha interessato 881.000 spettatori pari al 4% di share. Su Italia 1 Prince of Persia – Le Sabbie del Tempo ha catturato l’attenzione di 1.066.000 spettatori (4.9%). Su ...

