Serie A calcio | Il calendario di oggi | Orari | Probabili formazioni | Come vedere le

Inter-Milan - Derby Serie A calcio : orario d’inizio e come vederlo in tv : Ci siamo. Domenica 21 ottobre si giocherà Inter-Milan, match valido per la nona giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Allo Stadio San Siro andrà in scena l’attesissimo Derby della Madonnina, l’imperdibile stracittadina che mette al confronto le due squadre del capoluogo meneghino: si preannuncia come sempre una partita avvincente e appassionante dove la passione delle due tifoSerie e la rivalità tra le due squadre verranno ...

Calendario Serie A calcio oggi - gli orari e il programma di tutte le partite. Come vederle in tv su Sky e Dazn : La nona giornata della Serie A 2018-2019 si completerà tra oggi, domenica 21, e domani, lunedì 22 ottobre. Dopo il solito trittico di anticipi al sabato, la domenica si aprirà con il consueto lunch match: alle ore 12.30 andrà in scena la sfida tra Frosinone ed Empoli. Trittico di gare anche alle ore 15.00, con Bologna-Torino, Chievo-Atalanta e Parma Lazio, mentre alle ore 18.00 andrà in scena la sfida tra Fiorentina e Cagliari, infine alle ore ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Udinese-Napoli 0-3. I partenopei dilagano nel finale e si portano a -4 dalla Juventus : Il Napoli passa per 0-3 ad Udine nella sfida della nona giornata, approfitta del mezzo passo falso della Juventus e si porta a quattro punti dalla vetta della classifica della Serie A di Calcio. Questa sera nella partita della Dacia Arena sono andati in gol Ruiz in apertura e Mertens (su rigore) e Rog nel finale di gara. Nel primo tempo in avvio si infortuna Verdi ed Ancelotti al suo posto fa entrare Fabian Ruiz: al 14′ proprio il ...

PAGELLE/ Udinese Napoli - Fantacalcio : i voti della partita - risultato 0-3 (Serie A 2018-19) : PAGELLE Udinese Napoli: i voti della partita di Serie A, tutti i giudizi sul match della 9^ giornata, i protagonisti, i migliori e i peggiori al Friuli.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 22:50:00 GMT)

Calcio - Serie A 2018-2019 : Juventus-Genoa 1-1 - non basta Cristiano Ronaldo - Daniel Bessa punisce i bianconeri : Clamoroso all’Allianz Stadium di Torino: la Juventus viene fermata sul pari (1-1) dal Genoa nell’anticipo della nona giornata di Serie A 2018-2019. I bianconeri, passati in vantaggio nel primo tempo grazie a Cristiano Ronaldo, hanno subito la marcatura nella ripresa di Daniel Bessa. Formazione di Massimiliano Allegri che si è un po’ addormentata nella seconda frazione di gioco, consentendo agli ospiti di farsi pericolosi e ...

LIVE Juventus-Genoa - Serie A calcio in DIRETTA : 1-1 - a Cristiano Ronaldo risponde Bessa : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Genoa, sfida valevole per la nona giornata di Serie A. Dopo la pausa per gli impegni della Nazionale, i bianconeri tornano in campo per mantenere la striscia di successi consecutivi (otto vittorie di fila) e per mantenere almeno un vantaggio di sei punti sulle dirette inseguitrici. Ci sarà ovviamente Cristiano Ronaldo, che pare non risentire assolutamente delle vicende extra campo, ed il ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : successi di Milan e Sassuolo - la Fiorentina ne fa 5 al Chievo : E’ andata in archivio la quarta giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 ed andiamo ad analizzare i risultati e la classifica. Continua a convincere il Sassuolo di Gianpietro Piovani che contro il Pink Bari si è imposto 4-0. Le realizzazioni sono state di Sandy Iannella al 6′ su rigore, di Tecla Pettenuzzo al 33′, di Giorgia Tudisco al 59′ e di Claudia Ferrato al 75′. Neroverdi che ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Roma-SPAL 0-2 - successo a sorpresa degli ospiti all’Olimpico nell’anticipo della nona giornata : Notte fonda per la Roma nell’anticipo della nona giornata di Serie A. I giallorossi di Eusebio Di Francesco sono stati sconfitti 2-0 dalla SPAL allo Stadio Olimpico per effetto delle marcature di Andrea Petagna al 38′ su Calcio di rigore e di Kevin Bonifazi al 56′. ospiti che negli ultimi 20 minuti hanno giocato anche in inferiorità numerica per via dell’espulsione per doppia ammonizione del portiere Vanja ...

