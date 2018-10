L' ultima del Papa nero

Solo – Seconda Stagione : anticipazioni quarta ed ultima puntata del 26 ottobre 2018 : Marco Bocci in Solo - Seconda Stagione A due anni di distanza dal primo capitolo, Canale5 ospita la Seconda Stagione di Solo, fiction con protagonista Marco Bocci nei panni di Marco Pagani, agente sotto copertura con nome in codice Solo. La Seconda serie, prodotta da Taodue Film per Mediaset, è stata realizzata in continuità con il finale della prima, ed è composta da 4 appuntamenti. Al fianco di Bocci, ritroviamo Peppino Mazzotta, nel ruolo del ...

Amore Criminale – Settima e ultima puntata del 21 ottobre 2018 – Veronica Pivetti racconta la tragica vicenda di Veronica. : La battaglia contro la violenza sulle donne continua, anche in televisione. E’ dal 2007, infatti, che Amore Criminale racconta storie di donne brutalmente uccise da compagni o familiari. Amore Criminale, a cui dalla prima messa in onda è associata una Campagna di denuncia contro la violenza sulle donne, è giunto al decimo anno di programmazione […] L'articolo Amore Criminale – Settima e ultima puntata del 21 ottobre 2018 – Veronica ...

I Topi : stasera l'ultima puntata della fiction di Antonio Albanese su Rai 3 : La sit-com di Antonio Albanese giunge al termine con gli ultimi due episodi intitolati Il giovane magistrato e Finalmente il mare.

“Ulisse : il piacere della scoperta” – Quarta e ultima puntata di sabato 20 ottobre 2018 - su Raiuno - con Alberto Angela. Alla corte di Sissi. : Ulisse – Il piacere della scoperta è tornato con una nuova edizione e una nuova rete passando infatti su Raiuno. Alberto Angela, dopo il grande successo di metà settembre con Stanotte a Pompei dove ha superato i 4 milioni di spettatori con oltre il 24% di share, ha continuato ad occupare il sabato sera della […] L'articolo “Ulisse: il piacere della scoperta” – Quarta e ultima puntata di sabato 20 ottobre 2018, su Raiuno, con Alberto ...

Quiliano : sabato 20 ottobre "Su e giù per Roviasca" - l'ultima escursione alla scoperta della bellezze del territorio : Ultimo appuntamento per quest'anno con le escursioni organizzate dal Comune di Quiliano, l'Associazione Volontari Protezione Civile di Quiliano, il Gruppo Escursionistico La Rocca, l'Associazione ...

“Non dirlo al mio capo 2” – Sesta e ultima puntata del 18 ottobre 2018 – Anticipazioni e trama. : Non dirlo al mio capo, seconda stagione, in onda nel giovedì sera di Raiuno. Protagonisti Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, nella serie commedia che ironizza sulle disavventure, gli intoppi e le piccole e grandi bugie necessarie a volte per conciliare carriera e doveri genitoriali. Non dirlo al mio capo 2 Lisa ormai è ufficialmente per […] L'articolo “Non dirlo al mio capo 2” – Sesta e ultima puntata del 18 ottobre 2018 – Anticipazioni ...

Ryanair e i bagagli a mano a pagamento : ultimatum dell'Antitrust : scattato l'ultimatum. La nuova politica sui bagagli a mano di Ryanair potrebbe avere i giorni contati. L'Antitrust, infatti, ha avviato un procedimento contro la compagnia irlandese, la quale ha adesso nove giorni per preparare una ...

Il condono si allarga : più alto il tetto e reati non punibili. Ecco l'ultima versione del decreto : Pace fiscale a maglie larghe. l'ultima versione del decreto fiscale ha prodotto un risultato decisamente più vantaggioso per i contribuenti che decideranno di emergere presentando una...

Orange Is the New Black cancellata : la settima stagione sarà l’ultima della rivoluzionaria serie : Brutte notizie per le detenute di Litchfield e per i loro fan: Orange Is the New Black è stata cancellata. La notizia era nell'aria già da un po' ma solo qualche ora è diventata ufficiale con un video che le protagoniste hanno deciso di pubblicare per ringraziare i fan e promettere scintille nella settima e ultima stagione della serie. Il cast ha annunciato che l'imminente settima stagione di Orange is The New Black sarà l'ultima. Nel video ...

#XF12 – X Factor 12 – Settima puntata del 18/10/2018 – Gli Home Visit : ultima chiamata prima dei Live. : Settimo appuntamento (dedicato agli Home Visit) della dodicesima edizione di X Factor Italia, il grande talent show targato Sky Uno HD, rete sulla quale va in onda per l’ottava edizione consecutiva. Anche quest’anno, alla guida del programma c’è Alessandro Cattelan, mentre in giuria ci sono Manuel Agnelli, Mara Maionchi, Fedez e (fino al termine delle selezioni) Asia Argento. Il sesto appuntamento ha totalizzato 1.075.000 ...