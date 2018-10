Golf | Koepka nuovo numero 1 del mondo

Golf - PGA Tour 2019 : Brooks Koepka non stecca. Sua la CJ Cup @ Nine Bridges! : Con un ultimo round convincente Brooks Koepka si aggiudica la CJ Cup @ Nine Bridges (montepremi 9,5 milioni di dollari). L’americano trionfa con lo score totale di -21 (267 colpi) dopo essersi congedato dal percorso par 72 del Golf Course Nine Bridges di Jeju Island (Corea del Sud) con una tornata da -8. Koepka tiene a bada il rientro degli avversari grazie a 8 birdie, un eagle e soltanto 2 bogey, aggiudicandosi dunque la kermesse asiatica ...

Golf - PGA Tour 2019 : classifica rivoluzionata dal terzo round. Brooks Koepka guida la CJ Cup @ Nine Bridges : La tappa settimanale del PGA Tour entra nel vivo della sua fase decisiva. La CJ Cup @ Nine Bridges (montepremi 9,5 milioni di dollari) è giunta al termine di un terzo round che ha letteralmente rivoluzionato i piani alti della leaderboard. Sul percorso par 72 del Golf Course Nine Bridges di Jeju Island (Corea del Sud) Brooks Koepka si prende la vetta con margine approfittando di una giornata no di coloro che occupavano le posizioni nobili della ...

Golf - Koepka addolorato : “la tifosa colpita? Il giorno più brutto della mia vita - le starò vicino” : Il Golfista ha reso noto che offrirà il proprio aiuto alla tifosa e alla sua famiglia, dopo quanto accaduto nel corso della Ryder Cup “Il mio bulbo oculare è praticamente esploso“. La donna che è stata colpita da una pallina durante l’ultima Ryder Cup, ha raccontato così l’accaduto. Quel colpo le ha provocato un grave danno, la perdita dell’uso dell’occhio destro, ed ora minaccia di denunciare gli ...

Golf - Ryder Cup 2018 : Koepka sbaglia e colpisce una tifosa [FOTO] : Golf, Ryder Cup 2018: Koepka protagonista di un episodio sfortunato durante la prima giornata del torneo, “abbattuta” una tifosa Golf, Ryder Cup 2018 iniziata oggi portando con sé il solito grande entusiasmo del pubblico accorso sul green per supportare i propri beniamini. Una tifosa però non è stata particolarmente fortunata oggi. Koepka infatti è stato protagonista di un colpo non certo preciso che ha colpito in pieno una ...

Golf - PGA Tour 2018 : rivoluzione nel terzo giro del The Northern Trust. Koepka e Lovemark scivolano indietro - DeChambeau ne approfitta e va in fuga : Classifica rivoluzionata al termine del terzo giro del The Northern Trust, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Ridgewood Country Club di Paramus, nel New Jersey. A guidare la leaderboard ora c’è lo statunitense Bryson DeChambeau, autore di un round sensazionale in 63 colpi, che gli ha consentito di spiccare il volo e di ergersi in vetta a quota -16 con 4 lunghezze di vantaggio sul ...

Golf – Northern Trust - attacco di Koepka nei playoff : fuori Francesco Molinari : playoffs: attacca Koepka, leader con Lovemark, out Francesco Molinari. Nel Northern Trust risale Adam Scott (3°), scende Tiger Woods (67°), escono anche Rose e Rahm Francesco Molinari, 90° con 144 (72 72, +2) colpi, è uscito al taglio e Tiger Woods, 67° con 142 (71 71, par), è rimasto in gara con l’ultimo punteggio utile nel Northern Trust, la prima delle quattro gare di playoffs del PGA Tour che portano all’assegnazione dei dieci milioni ...

Golf - PGA Tour 2018 : Brooks Koepka aggancia Jamie Lovemark in testa al The Northern Trust - Francesco Molinari non supera il taglio : Brooks Koepka non si ferma più. Dopo l’accoppiata di vittorie tra US Open e PGA Championship, un duplice trionfo che lo ha proiettato nell’empireo dei grandi del Golf, il fuoriclasse statunitense si è portato in testa a metà gara del The Northern Trust, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Ridgewood Country Club di Paramus, nel New Jersey. Koepka ha concluso il secondo giro in ...

Golf - PGA Championship 2018 - Brooks Koepka : “Tutti spingevano Tiger Woods - ma l’ho spuntata io” : Grazie ad un ultimo solido round Brooks Koepka completa la fantastica settimana aggiudicandosi il PGA Championship evitando il clamoroso rientro di Tiger Woods. L’ambiente era tutto per la leggenda statunitense, i fan volevano il ritorno alla vittoria di Tiger, ma Koepka è sembrato glaciale, noncurante dell’appoggio del pubblico verso il rivale di giornata. “Penso che a parte me ed il mio team tutti erano lì per Tiger”, ...

Golf - Us Pga Championship : Brooks Koepka trionfa davanti a Woods - sesto Molinari : Golf, Us Pga Championship: è Brooks Koepka il vincitore della centesima edizione del prestigioso torneo al Bellerive Country Club di St. Louis Brooks Koepka vince la centesima edizione dell’Us Pga Championship. Sul green del Bellerive Country Club di St. Louis, in Missouri, lo statunitense, vincitore quest’anno anche degli Us Open, conquista dunque il suo secondo major stagionale resistendo agli assalti finali di Tiger Woods e ...

Golf - PGA Championship 2018 : Brooks Koepka nella leggenda! Che doppietta dopo lo US Open! Tiger Woods fantastico secondo - Molinari superbo al sesto posto : Brooks Koepka nella leggenda del Golf. Lo statunitense ha trionfato nel PGA Championship 2018, conquistando il secondo Major della sua memorabile stagione ed entrando di diritto tra i grandi della storia della disciplina. Koepka ha realizzato un’impresa epocale con una prova di grande sagacia tattica, in cui ha messo in mostra un invidiabile sangue freddo tenendo testa ai tentativi di rimonta dell’australiano Adam Scott e, ...

Golf - PGA Championship 2018 - Brooks Koepka : “Sarà un grande ultimo round. I big sono tutti vicini” : Ad un round dal termine è sempre Brooks Koepka a guidare la leaderboard dei PGA Championship 2018. L’americano sembra poter essere il padrone del Major statunitense, ma Koepka non si fida degli avversari: “Con tanti big nelle prime posizioni non posso essere molto tranquillo. Mi aspetto che nell’ultimo round due o tre riescano ad infilare una serie di birdie per raggiungermi e chiuderla con un testa a testa”, commenta il ...