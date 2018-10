Fifa 19 Global Series | oggi i nomi dei qualificati alla prima FUT Champions CUP!

Fifa 19 Global Series - ecco il programma di avvicinamento alla Fifa eWorld Cup : 'Il Competitive FIFA attira decine di milioni di videogiocatori e il suo stretto legame con il gioco più bello del mondo offre nuove opportunità per unire gli appassionati di calcio e il mondo del ...

Electronic Arts e la Fifa annunciano il programma delle EA SPORTS Fifa 19 Global Series : Electronic Arts e la FIFA hanno annunciato il programma delle EA SPORTS FIFA 19 Global Series, svelando le tappe del torneo sulla strada verso la FIFA eWorld Cup 2019. Dopo l'esperienza della scorsa edizione e il notevole aumento di popolarità delle competizioni gaming di FIFA, l'ecosistema del torneo si espande e le Champions Cup passano da due a sei, viene introdotto un rinnovato Licensed Qualifier System e sono inclusi 15 campionati partner ...

Prince of Fifa : rivoluzione global series - ecco come si affronteranno i pro : Giancarlo 'Gianky09' Casati , Giovanni 'Giovhy69' Salvaggio e Matteo 'Ribell Ribera' Ribera del Team Mkers si uniscono alla squadra di Calciomercato.com, per entrare sempre più a fondo nel mondo ...

Fifa 19 Global Series : EA annuncia un nuovo sistema di qualificazione : ... tentativo dopo tentativo, per conquistare un posto nelle ancora più numerose competizioni organizzate da EA e da terze parti in tutto il mondo. Inoltre, non ci sarà più la qualificazione diretta, ma ...

Fifa 19 Global Series : EA annuncia un nuovo sistema di qualificazione : EA ha annunciato un nuovo sistema di qualificazione per le FIFA 19 Global Series. Questa volta ogni giocatore potrà partecipare alle sfide e trasformare le performance realizzate nella propria stagione in punti preziosi da utilizzare nella classifica ufficiale, ma vediamo insieme il comunicato ufficiale EA per ulteriori dettagli: Quest'anno, la Weekend League continuerà ad essere un duro banco di prova da cui emergeranno i migliori ...