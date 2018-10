Vasco Rossi | il figlio Davide a processo per omissione di soccorso

Vasco Rossi - a processo il figlio Davide : causò un incidente e non si fermò a prestare soccorso : Davide Rossi, figlio di Vasco Rossi, finisce a processo. Il ragazzo, ora 31enne, nel settembre del 2016 causò un incidente automobilistico a Roma, nella zona della Balduina, ma invece di...

Davide Rossi - figlio di Vasco a processo : causò un incidente e non soccorse le vittime : Nel settembre del 2016 causò un incidente automobilistico a Roma, nella zona della Balduina, ma invece di soccorre le vittime si allontanò. Per questo Davide Rossi, 32 anni, primo figlio del cantante Vasco, è stato citato in giudizio dalla Procura di Roma. Il procedimento è fissato per il pRossimi 15 gennaio davanti al giudice monocratico della Capitale per reati di lesioni personali stradali gravi e omissione di ...

Vasco Rossi in tour nel 2019 - il rocker fa chiarezza sulle presunte date negli stadi per VascoNonStop Live : Da quando è stato annunciato il ritorno di Vasco Rossi tour nel 2019 con nuovi concerti negli stadi italiani dopo il successo di VascoNonStop Live 2018 della scorsa estate, una serie di presunte date hanno cominciato a circolare in rete con ipotesi più o meno fondate su quelli che saranno gli appuntamenti del nuovo tour. Quel che finora è certo in merito al VascoNonStop Live 2019, perché annunciato da Vasco Rossi in persona durante l'ultimo ...

Vasco Rossi scrive una canzone per Emma Marrone?/ Gli indizi social : il rocker commenta la notizia (Foto) : Vasco Rossi scrive una canzone per una artista: moltissimi estimatori hanno pensato che la cantante in questione possa essere Emma Marrone, sarà così?(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 15:31:00 GMT)

L’ironia di Gigi D’Alessio al Barone Rosso di Red Ronnie - un grande successo tra Napul’è di Pino Daniele - Vasco Rossi e il nuovo album (video) : Ha avuto le dimensioni del grande evento l'incontro tra Red Ronnie e Gigi D'Alessio al Barone Rosso Live, nella puntata di lunedì 15 ottobre trasmessa come sempre in una diretta multicanale sul profilo Facebook di Red Ronnie, sul canale Youtube e sul sito di OptiMagazine. Oltre 221.000 persone (per più di 71.000 visualizzazioni uniche) hanno assistito alla diretta in cui Gigi D'Alessio si è raccontato per la prima volta ai microfoni di Red ...

Vasco Rossi e Gaetano Curreri scrivono per un’artista italiana - è Emma Marrone la “nuova amica bella e potente”? : In tanti hanno pensato che stessero lavorando sul nuovo singolo del rocker di Zocca, invece stavolta Vasco Rossi e Gaetano Curreri si sono ritrovati in studio per un'altra artista. A confermarlo è stato lo stesso Vasco sulla sua pagina Instagram, ormai il più attivo tra i suoi canali social tra foto, selfie e i tradizionali "clippini" trasmigrati da Facebook al nuovo social media. Con la foto che li ritrae insieme in studio, Vasco Rossi ha ...

Vasco Rossi - fake news sul concerto/ La data non esiste : ma il nuovo singolo con Gaetano Curreri è realtà : Vasco Rossi ha condiviso una immagine, avvertendo gli estimatori di una fake news. Ed infatti, il cantautore di Zocca secondo il web, avrebbe dovuto suonare a Bologna...(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 16:47:00 GMT)

Vasco Rossi riceve il premio "Pensieri&Pedali" e una nuova bici : ... @VascoRossi, on Aug 4, 2018 at 2:11am PDT ' Pensieri&Pedali ', da quasi 10 anni, viene attribuito a illustri personalità del mondo della cultura , dello sport e dello spettacolo , che hanno ...

Il nuovo singolo di Vasco Rossi si intitola Moderne Verità? Il rocker risponde al presunto spoiler sui social : Qualcuno ha provato a dare un titolo al nuovo singolo di Vasco Rossi, ma il rocker sembra smontare il presunto spoiler circolato su Youtube. Il cantautore di Zocca sta incidendo in questi giorni il brano che arriverà in radio da novembre e che presumibilmente anticiperà un nuovo cofanetto contenente il dvd dell'ultimo tour negli stadi, di cui ha già annunciato il seguito per il 2019 con almeno 4 concerti al San Siro di Milano e uno in ...

Fuori Salerno dal tour 2019 di Vasco Rossi - bandito l’Arechi per i nuovi concerti negli stadi : Il tour 2019 di Vasco Rossi non toccherà Salerno. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate in rete, il rocker di Zocca non potrà esibirsi all'Arechi dopo la decisione dell'amministrazione comunale. La notizia è riportata sul quotidiano La Città e parla dell'estromissione del tour del Blasco da Salerno, che non sarebbe disponibile per la data richiesta dall'organizzazione che avrebbe richiesto una tappa per la seconda metà del mese di ...

Ornella Vanoni esalta Vasco Rossi - stima Emma e boccia Amore e Capoeira di Giusy Ferreri : “Non sa che c… dice” : Amore e Capoeira di Giusy Ferreri è stato il tormentone estivo per eccellenza, ma tra i suoi ascoltatori entusiasti non si annovera certo Ornella Vanoni. La sua schiettezza e l'assoluta mancanza di filtri sono talmente rinomate da esserle valse una strepitosa imitazione da parte di Virginia Raffaele. E in effetti la diva rossa della canzone italiana, reduce da un'apprezzatissima partecipazione al Festival di Sanremo all'inizio di quest'anno, ...