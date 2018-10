Juventus-Genoa | la difesa bianconera si addormenta e Bessa fa 1-1 VIDEO

Juventus - Genoa 1-0 LIVE : cronaca e risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali Il tabellino La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA DIRETTA ] 38' prova ad avanzare il Genoa ma fatica a superare la metà campo 35' sugli sviluppi del corner la difesa ...

VIDEO Gol Cristiano Ronaldo - Juventus-Genoa 1-0. Il portoghese porta in vantaggio i bianconeri : Cristiano Ronaldo ha portato la Juventus in vantaggio al 18′ della sfida contro il Genoa: il portoghese ha sfruttato una disattenzione della difesa avversaria per segnare una rete che mostra grande senso del gol. Di seguito le immagini del vantaggio della Juventus nella gara contro i liguri. O gol de Cristiano Ronaldo que vai dando a vitória da Juventus contra o Genoa. pic.twitter.com/CgAfmoQrep — Raio-X da Bola (@raioxdabola) ...

LIVE Juventus-Genoa - Serie A calcio in DIRETTA : 1-0 - Cristiano Ronaldo sblocca la partita : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Genoa, sfida valevole per la nona giornata di Serie A. Dopo la pausa per gli impegni della Nazionale, i bianconeri tornano in campo per mantenere la striscia di successi consecutivi (otto vittorie di fila) e per mantenere almeno un vantaggio di sei punti sulle dirette inseguitrici. Ci sarà ovviamente Cristiano Ronaldo, che pare non risentire assolutamente delle vicende extra campo, ed il ...

Juventus-Genoa - Allegri sorprende tutti : la fascia di capitano va a Bonucci : Una decisione inattesa che farà inevitabilmente discutere. È quella che ha preso Massimiliano Allegri, chiamato a scegliere il capitano della sua squadra nelle ore precedenti a Juventus-Genoa. Vista l'...

Live. Juventus - Genoa 0-0 : All Juric La cronaca: 14' grande occasione per la Juventus: Cuadrado crossa da destra, Ronaldo a pochi metri dalla porta centra il palo con un colpo di testa. Sugli sviluppi la Juve mette fuori 10' ...

Juventus-Genoa - Cristiano Ronaldo timbra ancora il cartellino : gol facile facile per CR7 [VIDEO] : Cristiano Ronaldo ha siglato la rete del vantaggio per la Juventus contro il Genoa, un gol davvero facile per un calciatore del suo calibro Cristiano Ronaldo ha portato in vantaggio la sua Juventus contro il Genoa in uno dei tre anticipi di giornata in Serie A. Un CR7 ispiratissimo, il quale ha colpito un palo prima di andare in rete per l’1-0. Un gol non certo difficile per Cristiano Ronaldo, aiutato dalla responsabilità chiara ...

“La Juventus è su Piatek” : Pavel Nedved parla del bomber genoano : Pavel Nedved ha parlato anche di calciomercato nell’immediato pre-partita di Juventus-Genoa: Piatek è nel mirino bianconero “Piatek? Noi siamo molto attenti sul mercato, questo sicuramente, devo dire è stata una grande sorpresa sicuramente per tutti quanti. Io sono molto curioso di vederlo contro di noi, contro dei difensori più forti del mondo, sarà una bella prova per lui e anche per tutti noi“. Pavel ...

Juventus - Bonucci torna capitano contro il Genoa : Leonardo Bonucci capitano della Juventus è la prima sorpresa di Juve-Genoa. La Juventus ha deciso in mattinata di dare la fascia a Bonucci in una situazione molto particolare. Chiellini, il capitano, ...