Vertice Conte-Di Maio-Salvini pre-Cdm Dl Fisco | tregua armata nel governo

Manovra - Vertice Conte-Di Maio-Salvini : 14.03 In corso a Palazzo Chigi un vertice tra il presidente del Consiglio Conte e i vicepremier Salvini e Di Maio. L'incontro precede il Consiglio dei ministri che dovrà esaminare il decreto fiscale e la risposta alla lettera Ue sulla Manovra . Lo riferiscono fonti del governo.

Decreto Fiscale - scontro Lega-M5s su condono/ Conte convoca Cdm - Toninelli : “presto Vertice Salvini-Di Maio” : Decreto Fiscale , la storia della "manina" e lo scontro tra M5s e Lega dopo le accuse di Di Maio: ultime notizie, Salvini "testo non cambia, nessun trucco. Se serve, vado al CdM"(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 10:55:00 GMT)

Conte : sabato mattina riunisco Consiglio Ministri e Vertice : Roma, 18 ott., askanews, - 'Domani sera tornerò a Roma, sabato mattina si terrà il Consiglio dei Ministri . Ho convocato il vertice per sabato '. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte , ...

Manovra - Conte al Consiglio Ue : “Oettinger? Aspetto critiche”/ Ultime notizie - Vertice con Merkel e Macron : Manovra , Conte al Consiglio Ue per convincere l'Europa: "Oettinger? Aspetto critiche ma legge è bella". Ultime notizie , bilaterali con Merkel e Macron : Governo sotto pressione(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 10:09:00 GMT)

Oettinger : la Ue respingerà la manovra italiana. Vertice Conte-Merkel a Bruxelles : La commissione Ue rigetterà la manovra del bilancio italiano: lo sostiene il commissario al Bilancio Ue, Guenther Oettinger , allo Spiegel on line. Una lettera del commissario Pierre Moscovici dovrebbe arrivare a Roma giovedì o venerdì...

Vertice UE - CONTE “BASTA AUSTERITY”/ Ultime notizie - Juncker “Deviazione Italia inaccettabile” : VERTICE Ue, CONTE “Dialogo su manovra senza pregiudizi". Ultime notizie , l'avviso del Premier a Bruxelles “BASTA austerity". Le parole del presidente del consiglio in senato(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 14:00:00 GMT)

Manovra : Juncker - "Se la accettassimo reazioni virulente da altri Paesi"/ Vertice Ue - telefonata con Conte : Vertice Ue, Conte “Dialogo su Manovra senza pregiudizi". Ultime notizie, l'avviso del Premier a Bruxelles “Basta austerity". Le parole del presidente del consiglio in senato(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 13:05:00 GMT)

Vertice UE - CONTE “CONDIVISIONE DEI MIGRANTI”/ Ultime notizie - il premier sulla manovra “No a pregiudizi” : VERTICE Ue, CONTE “Dialogo su manovra senza pregiudizi". Ultime notizie , l'avviso del premier a Bruxelles “Basta austerity". Le parole del presidente del consiglio in senato(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 11:58:00 GMT)

Manovra : nuovo Vertice da Conte - Salvini e Di Maio al tavolo : Roma, 15 ott., askanews, - E' iniziato a palazzo Chigi il vertice collegiale sulla Manovra dal premier Giuseppe Conte e con il ministro dell'Economia Giovanni Tria. I due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio - che questa mattina non hanno partecipato alle riunioni - si sono seduti al tavolo del confronto. Le tensioni fra …

Dl fisco : nuovo Vertice Conte-vicepremier : ... al tavolo con il premier Giuseppe Conte dovrebbero sedere i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria, per trovare l'intesa politica in vista del varo in ...