Under 21 | il 19 Novembre amichevole tra Italia-Germania

Under 21 : Italia-Inghilterra amichevole il 15 novembre : La Nazionale Under 21 scenderà in campo il 15 novembre prossimo, a Ferrara, per affrontare in amichevole l’Inghilterra, nell’ambito del ciclo di partite che separano gli Azzurrini dalla fase finale dell’Europeo. La partita allo stadio Paolo Mazza avrà inizio alle 18,30. Diciotto sono i precedenti tra le due squadre giovanili, con otto vittorie dell’Italia, cinque pareggi e cinque sconfitte; l’ultimo confronto, ...