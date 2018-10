blogo

: Rabona, lo storytelling del calcio sbarca oggi in seconda serata su Rai3 - SerieTvserie : Rabona, lo storytelling del calcio sbarca oggi in seconda serata su Rai3 - tvblogit : Rabona, lo storytelling del calcio sbarca oggi in seconda serata su Rai3 - StefanoColetta2 : RT @RabonaRai3: 'Un esercizio di storytelling giornalistico e non solo che ci accompagnerà per tutta la stagione' @StefanoColetta2, dirett… -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Parte stasera alle 23.00,– il colpo a sorpresa, il nuovo format dicondotto da Andrea Vianello. Un programma settimanale, in diretta dagli Studi Rai di via Teulada, sul, ma non di, infatti, sarà un programma che parlerà dello sport più bello del mondo come un grande racconto popolare e della società, usandolo, però, anche come modo per essere dentro la notizia, con le storie e i protagonisti dell'attualità.Un approfondimento originale, in uno studio innovativo e con una conduzione fuori dagli schemi. Un programma pieno di colpi a sorpresa: ospiti inattesi (accomunati dalla passione italiana per il), musica dal vivo, immagini di repertorio, racconti inediti, giochi. E poi tante storie e uomini da raccontare: il territorio, le comunità, le città. Tutte realtà viste attraverso la lente di un campo di gioco. In studio un trio musicale ...