«Pechino Express 7» | eliminati I Promessi Sposi

Eliminati i Promessi Sposi da Pechino Express 2018 ma arrivano gli Alieni per il gran finale : Al giro di boa Eliminati i Promessi Sposi da Pechino Express 2018 e dentro gli Alieni. Questo è il succo di quello che è andato in onda ieri sera su Rai2 in occasione della quinta puntata e della quinta tappa dell'adventure game condotto da Costantino della Gherardesca. Il pubblico non ha gradito molto l'ingresso della nuova coppia convinto che, ad un passo dal finale, bisognerebbe dare merito e spazio a chi nel programma lotta dal primo ...

Replica Pechino Express : dove rivedere la quinta puntata del 18 ottobre : Pechino Express, Replica quinta puntata: cos’è successo in Tanzania Se volete vedere la Replica della quinta puntata di Pechino Express andata in onda il 18 ottobre potrete farlo quando e come volete grazie ai tanti strumenti che ormai Rai offre da anni. Prima di vedere quali sono permetteteci però di farvi un breve riassunto di […] L'articolo Replica Pechino Express: dove rivedere la quinta puntata del 18 ottobre proviene da Gossip ...

Pechino Express 2018 : bye bye Promessi Sposi - tra i concorrenti meno simpatici di sempre : I Promessi Sposi La quinta puntata di Pechino Express 2018 è stata caratterizzata dall’arrivo di una nuova coppia, del tutto inattesa e composta da due personaggi molto famosi che, però, il pubblico televisivo nostrano non conosceva affatto. In Tanzania sono sbarcati infatti l’astrologo Simon & the Stars e il cantante italiano Roberto Meloni, da anni in forze in Lettonia; la loro comparsa non è stata accolta benissimo dagli altri ...

Anticipazioni Pechino Express sesta puntata 25 ottobre : eliminati e news sul viaggio : Pechino Express sesta puntata, Anticipazioni sul 25 ottobre Eccoci arrivati alle nuove Anticipazioni su Pechino Express, questa volta sulla sesta puntata del 25 ottobre. Al solito, quello che accadrà nella prossima tappa del viaggio in Africa, precisamente in Tanzania, ci viene svelato dal filmato mandato in onda alla fine della puntata precedente. Sarà una tappa […] L'articolo Anticipazioni Pechino Express sesta puntata 25 ottobre: ...

Gli Alieni di Pechino Express 2018 : Simon & the Stars e Roberto Meloni : Pechino Express 2018 - Gli Alieni Simon e Roberto Il loro ingresso nella quinta puntata di Pechino Express 2018 è stato una vera sorpresa, atta a destabilizzare un po’ gli equilibri che si erano formati tra i viaggiatori fino a quel momento. Tra le coppie in gara ci sono adesso anche Simon & the Stars e Roberto Meloni, ribattezzati per il road game “gli Alieni“. Pechino Express 2018: Simon & the Stars Simon & the ...

Pechino Express 2018 - Simon and the Stars e Roberto Meloni sono gli Alieni : Quinta tappa dell'edizione 2018 di Pechino Express, il reality show di Rai 2, in onda il giovedì in prima serata su Rai 2. Al gruppo di viaggiatori, giunto dal Marocco in Tanzania, si è aggiunta una nuova coppia, pronta ad aggiudicarsi il titolo di vincitrice dell'avventura in Africa.È la coppia degli Alieni, composta da Simon and the Stars e Roberto Meloni, che ha raggiunto gli altri concorrenti nascosta tra la popolazione ...