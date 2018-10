Novità fiscali per banche e assicurazioni | rischio di conseguenze anche per i

Blastingnews

: Probabile formazione - Novità in attacco contro i falchetti? Le ultime - TuttoMatera : Probabile formazione - Novità in attacco contro i falchetti? Le ultime - stateofmindwj : ?? Educazione sessuale, proposte di lettura, le ultime dai congressi e i prossimi eventi... ?? -… - ItaliaStartUp_ : RT @RAlexJimenez: #Pagamenti digitali, a Smau le novità Bill e EasyCassa lanciate da @SisalPay -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) La manovra finanziaria prevista dal governo portera' notevoliper quanto riguarda, le quali contribuiranno alla manovra 2019 con un gettito di circa 4,2 miliardi di euro. In base ai dati emersi dalle tabelle contenute nel documento programmatico di bilancio inviato a Bruxelles dal governo italiano, si aggirerebbe intorno ai 4 miliardi l’effetto finanziario che derivera' dalla forte stretta sulla deducibilita' delle svalutazioni per quanto riguarda lee dal notevole aumento delle tasse sui premi VIDEO nel caso delle. Secondo Repubblica non si trattera' di un vero e proprio aggravio d'imposta, bensì di uno slittamento degli obblighiche andra' a svantaggio degli istituti di credito e delle compagnie assicurative. Tutto ciò, ovviamente, potrebbe comportareun rincaro dei prezzi e questa sarebbe la ...