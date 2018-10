MotoGp | il Dottor Zasa aumenta la preoccupazione | “Lorenzo in pista in Australia?

MotoGp – Valentino Rossi a Il Ristorante del Bulgari Hotel : lo chef Luca Fantin ringrazia il Dottore [GALLERY] : Valentino Rossi fedele cliente di Luca Fantin: il Dottore fa tappa a Il Ristorante del Bulgari Hotel di Tokyo prima del Gp del Giappone Visita speciale a Il Ristorante di Luca Fantin al Bulgari Hotel di Tokyo: Valentino Rossi ospite d’eccezione a cena in vista del Gp del Giappone. Il Dottore ha fatto tappa dallo chef italiano, come fa ormai spesso quando si trova in Giappone per gare o evento legati al suo team e il cuoco stellato ...

MotoGp – Valentino Rossi quarto in Thailandia : la reazione del team al rientro ai box del Dottore [VIDEO] : Pacche, sorrisi, strette di mano e complimenti: la reazione dello staff Yamaha al rientro ai box di Valentino Rossi al termine del Gp della Thailandia La Yamaha ha ritrovato un pizzico di competitività: il team di Iwata ha finalmente disputato una gara positiva, dopo un periodo nerissimo. Maverick Vinales è riuscito a salire nuovamente sul podio, con un ottimo terzo posto al Gp della Thailandia, alle spalle di Marquez e Dovizioso. Un ...

MotoGp – Valentino Rossi in testa - il sorpasso del Dottore su Marquez in Thailandia [VIDEO] : Valentino Rossi sorpassa Marc Marquez e si porta in testa al Gp della Thailandia: Marquez ‘risucchiato’, anche Dovizioso lo supera Si prospettava una bellissima battaglia e, effettivamente, tale è: il Gp della Thailandia sta regalando spettacolo puro ed emozioni bellissime. Marquez, partito dalla pole position, è riuscito a mantenere la sua posizione alla partenza della gara di Buriram, con un Valentino Rossi super, col fiato ...

MotoGp - GP Thailandia 2018 : Valentino Rossi risponde da campione. Yamaha di nuovo competitiva e il Dottore torna a far paura : La rinascita del Campione, il ruggito del leone ferito, la risposta del fenomeno indiscusso: Valentino Rossi batte un colpo nel momento più complicato della stagione e conquista una spettacolare seconda posizione sulla griglia di partenza del GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si correrà domani sul tracciato di Buriram. Il Dottore si era più volte lamentato nei confronti della Yamaha, in crisi totale nel corso di questa ...

MotoGp – Valentino - ma che fai? Il Dottore bussa sulla moto di Dovizioso in Thailandia [VIDEO] : Valentino Rossi ha ritrovato la voglia di ridere e scherzare: simpatico siparietto del Dottore con la moto di Dovizioso al parco chiuso del Gp della Thailandia Weekend finalmente positivo in casa Yamaha: i piloti del team di Iwata hanno affrontato giornate serene e soddisfacenti in pista, dopo un periodo complicatissimo, sul circuito di Buriram. Valentino Rossi, oggi, ha conquistato un’ottima prima fila nelle qualifiche del Gp della ...

MotoGp – Valentino Rossi tra errori e miglioramenti - il Dottore boccia la nuova carena Yamaha in Thailandia : Valentino Rossi positivo in Thailandia al termine delle Fp2 del Gp della Thailandia: le parole del Dottore dopo la prima giornata in pista a Buriram Si è conclusa ormai da qualche ora la prima giornata di prove libere del Gp della Thailandia. Protagonista indiscusso della giornata è sicuramente Jorge Lorenzo, caduto violentemente nelle Fp2 sul circuito di Buriram. Il maiorchino della Ducati è stato trasportato prima al centro medico e poi ...

MotoGp – Condizioni Jorge Lorenzo - l’analisi del Dottor Charte : “non è al 100%” : Le parole del Dottor Charte dopo la caduta di Jorge Lorenzo: l’analisi del medico che ha visitato il maiorchino della Ducati Periodo davvero complicato per Jorge Lorenzo: reduce dall’infortunio di due settimane fa ad Aragon, il mariochino della Ducati è riuscito a tornare in sella alla sua moto, in Thailandia, per disputare le prime sessioni di prove libere della gara di Buriram, per capire le sue Condizioni in vista del Gp di ...

MotoGp – Valentino Rossi arriva in Thailandia : che accoglienza per il Dottore [GALLERY] : Un’accoglienza calorosissima per Valentino Rossi in Thailandia: le foto dell’arrivo del Dottore in aeroporto Inizia ufficialmente domani il weekend di gara del Gp di Thailandia, ma i piloti sono già in giro in terra thailandese per presenziare a diversi eventi organizzati dai rispettivi team. Valentino Rossi è approdato ieri all’aeroporto di Buriram, dove ha ricevuto una calorosissima accoglienza. Regali caratteristici ...

MotoGp – Valentino Rossi tra promesse e sorrisi : il Dottore risponde alle domande dei fan dal Dainese Store di Londra : Valentino Rossi sorridente e divertente: il Dottore risponde alle domande dei fan con un video collegamento da Tavullia La settimana scorsa, precisamente venerdì, Valentino Rossi è stato protagonista di una simpatica chiacchierata con un gruppo di fortunati fan. In collegamento dal quartier generale VR46 di Tavullia con lo Store Dainese di Londra, il Dottore ha risposto ad una serie di domande poste dai suoi fan. Dai problemi della Yamaha, ...

MotoGp – Valentino Rossi verso la Thailandia : le parole del Dottore alla vigilai della gara di Buriram : Le sensazioni di Valentino Rossi alla vigilia del nuovo appuntamento della MotoGp: le parole del Dottore in vista del Gp della Thailandia E’ tutto pronto sul circuito di Buriram per il nuovissimo appuntamento della MotoGp, inserito nel calendario a partire proprio dalla stagione 2018, attualmente in corso. I piloti sono in viaggio in vista del nuovo Gp della Thailandia, che si disputerà domenica. AFP/LaPresse In attesa di scoprire ...

MotoGp – Che attacco a Valentino Rossi! Il giornalista spagnolo non ha dubbi : le dure parole sul Dottore : Il giornalista spagnolo Manuel Pacino non ha dubbi sulle difficoltà in casa Yamaha: sbagliato puntare tutto su Valentino Rossi La Yamaha sta affrontando un momento davvero tosto e difficile: dopo più di un anno senza vittorie, il team di Iwata non riesce a risollevarsi e risolvere i problemi che lo attanagliano ormai da troppo tempo. Valentino Rossi e Maverick Vinales non riescono ad avere la moto adatta per ottenere risultati positivi in ...

MotoGp - la rimonta è sempre il marchio del dottore : Nella tribolata stagione Yamaha, Valentino si può permettere di primeggiare in una classifica che non attribuisce punti, ma dà comunque la misura del suo talento. Rossi è il pilota che ha rimontato ...

MotoGp - sorprendente proposta di Valentino Rossi : il Dottore chiede una rivoluzione del personale! : Secondo il pilota pesarese la Yamaha dovrebbe rivedere l’intero reparto corse, cambiandolo radicalmente come avvenuto nel 2004 Una situazione non più sostenibile, un deficit tecnico che obbliga la Yamaha ad intervenire nel minor tempo possibile. La distanza con Honda e Ducati è divenuta ormai siderale, uno scenario apocalittico che spinge anche Valentino Rossi ad alzare la voce. Alessandro La Rocca/LaPresse Non nei toni sia chiaro, ...

MotoGp – Il realismo di Valentino Rossi è allarmante : un pizzico di ironia nello sfogo del Dottore ad Aragon : Valentino Rossi ed il catastrofico sabato di qualifiche del Gp di Aragon: le dure parole del Dottore non fanno ben sperare per il futuro del team Dopo la domenica di gara di Misano la Yamaha non è più riuscita a trovare le sensazioni positive avute durante le prove libere del Gp di San Marino. Un weekend deludente, adesso ad Aragon, dove i due piloti del team di Iwata hanno dovuto disputare la Q1, questo pomeriggio, poichè non sono ...