Loretta Goggi | Molestie? Mai scatenato pensieri torbidi

Loretta Goggi/ Fabio Fazio : “l’ho scoperto io poi mi ha snobbato” (Tale e Quale Show 2018) : Loretta Goggi racconta la sua carriera: gli inizi in Rai, la scoperta di Fabio Fazio "ma poi lui mi ha snobbato" fino all'esperienza nel varietà Tale e Quale Show(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 09:32:00 GMT)

Loretta Goggi : "Sono stata io a scoprire Fabio Fazio - ma lui poi mi ha snobbato. Gli inizi in Rai? Pensavano fossi una patata lessa" : Loretta Goggi è una delle grandi signore dello spettacolo italiano. Una carriera iniziata nel 1959 e mai interrotta. Attrice, cantante, imitatrice, conduttrice, la Goggi ha percorso magistralmente tutte le sfaccettature dello spettacolo. Oggi, a 68 anni, 60 dei quali trascorsi sul palcoscenico, fa un bilancio della sua carriera in un'intervista a La Verità.Ho sempre voluto incontrare il gradimento del pubblico, offrendogli il ...

Raimondo Todaro è John Travolta/ Video - Loretta Goggi : "Stavolta non hai stonato" (Tale e Quale Show 2018) : Video, Raimondo Todaro si prepara a vestire i panni di John Travolta, lo storico protagonista di Grease. A Tale e Quale Show le sorprese non finiscono mai!(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 23:13:00 GMT)

I capelli di Loretta Goggi a Tale e Quale : ecco perché ha sempre una coda posticcia : La coda di Loretta Goggi a Tale e Quale Show: perché ha sempre lo stesso look L’edizione 2018 di Tale e Quale Show verrà sicuramente ricordata, tra le tante cose, per i capelli di Loretta Goggi. La giurata, fin dalla prima puntata di questa stagione, ha sfoggiato un look insolito, diverso dal passato e che […] L'articolo I capelli di Loretta Goggi a Tale e Quale: ecco perché ha sempre una coda posticcia proviene da Gossip e Tv.

Loretta Goggi signora della tv e regina di eleganza (c’è solo da inchinarsi) : 68 anni di bellezza, talento, ma soprattutto umanità: Loretta Goggi è la vera signora indiscussa della tv. Showgirl, attrice, doppiatrice, cantante, conduttrice e imitatrice: in poche parole un’artista a tutto tondo. Dagli anni Sessanta, Loretta Goggi è sulla cresta dell’onda con un’eleganza, una forza e un’integrità, che sono ormai rare e difficili da trovare. Era il 1963 quando incise la sua prima canzone, dando inizio ...

Domenica In – Quarta puntata del 7 ottobre 2018 – Alessandra Amoroso - Loretta Goggi tra gli ospiti. Talk - interviste - giochi e talent. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Quarta puntata del 7 ottobre 2018 – Alessandra Amoroso, Loretta Goggi tra gli ospiti. Talk, interviste, giochi e ...

Loretta Goggi e Mara Venier in lacrime a Domenica In per Gianni Brezza : Domenica In: Loretta Goggi e Mara Venier ricordano Gianni Brezza Loretta Goggi è stata ospite della puntata di Domenica In trasmessa Domenica 7 ottobre. L’attrice, con la voce rotta dalla commozione, ha parlato dell’eterno amore della sua vita, Gianni Brezza scomparso nel 2011. Con una carrellata di filmati inediti, Mara Venier ha ripercordo insieme alla storica giudice di Tale e Quale Show gran parte della sua storia d’amore. ...