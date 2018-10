Il Papa guarda a oriente | ma con juicio

Esclusivo - la lettera di Ilaria Cucchi a Leggo : «E papà guarda il film sperando cambi il finale» : Era chiaro a me e ad i miei genitori quel 22 ottobre di nove anni fa, quando vedemmo Stefano per l'ultima volta steso sul tavolo dell'obitorio, ciò che mio fratello aveva dovuto...

Elisabetta Canalis in lacrime a Verissimo : racconta la scomparsa del suo papà - l'amore per la famiglia… Guarda il VIDEO :

Andrea Iannone : Il pilota Paparazzato mentre parcheggia sul posto riservato ai disabili… Guarda le FOTO : Il centauro – pizzicato dal settimanale Oggi – lascia il suo bolide in un’area vietata. Poi si attacca al cellulare. L'articolo Andrea Iannone: Il pilota paparazzato mentre parcheggia sul posto riservato ai disabili… Guarda le FOTO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Wim Wenders e Francesco : "Guardando il Papa negli occhi ho visto un uomo senza paura" : Il film del regista tedesco uscirà il 4 ottobre. 'Papa Francesco - Un uomo di parola' è il risultato di quattro conversazioni con il Pontefice su ecologia, povertà, giustizia sociale e immigrazione: '...

“Mi ama ancora!”. Fabrizio Corona non ha dubbi - la scottante rivelazione a Verissimo. E riguarda proprio lei. L’ex re dei Paparazzi esulta : ridotta la pena a sei mesi : Fabrizio Corona si racconta a Verissimo e intanto La Corte d’Appello di Milano ha riduce la pena a 6 mesi rispetto ai 12 che erano stati stabiliti in primo grado. Corona è imputato per la vicenda dei 2,6 milioni di euro in contanti trovati in parte nel controsoffitto dell’amica e collaboratrice Francesca Persi e in parte in cassette di sicurezza in Austria. La Procura generale aveva chiesto per l’ex “re dei ...

SIRIA IN GUERRA - Papa FRANCESCO : “SALVAGUARDARE CIVILI”/ Ultime notizie - tensioni a Idlib “è crisi umanitaria” : SIRIA, esplosioni in aeroporto militare di Damasco. Ultime notizie: missili israeliani o incidente? E’ giallo attorno alle due forti detonazioni: appello di PAPA FRANCESCO per la pace(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 20:03:00 GMT)

Il Papa : "No all'ipocrisia di chi guarda alla forma e non alla sostanza" : ... ha espresso la sua profonda preoccupazione per i nuovi venti di guerra che spirano ancora su alcune regioni martoriare del mondo e, in particolare, sul tremendo allarme di 'una possibile catastrofe ...

Papa Francesco : "Salvaguardare chi rischia la vita sulle onde in cerca di un futuro" : Il Pontefice ha rivolto una vera e propria preghiera per il dramma che riguarda l 'immigrazione : 'Chiediamo al Signore e a chi svolge l'alto servizio della politica che le questioni più delicate ...

Appello del Papa per i migranti - i loro viaggi in mare siano salvaguardati : 'Chiediamo al Signore e a chi svolge l'alto servizio della politica che le questioni più delicate della nostra epoca, come quelle legate alle migrazioni,ai cambiamenti climatici, al diritto per tutti ...

Papa Francesco : "Salvaguardare chi rischia la vita ?sulle onde in cerca di un futuro” : Papa Francesco con un messaggio per la chiusura della "Giornata di preghiera per la cura del creato" di fatto torna a parlare dei migranti e lo fa parlando della acque, quelle del mare, che rappresentano i confini tra i popoli: "Preghiamo affinchè le acque non siano segno di separazione tra i popoli, ma di incontro per la comunità umana. Preghiamo perchè sia salvaguardato chi rischia la vita sulle onde in cerca di un futuro migliore".Il ...