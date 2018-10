Fenomeno Narconovelas

davidemaggio

(Di venerdì 19 ottobre 2018) El Senor de Los Cielos Era il lontano 2006 quando l’emittente televisiva colombiana Canal Caracol decise di programmare in prima serata una telenovela dal nome audace e dalla trama assolutamente coraggiosa, per un paese all’epoca piuttosto tradizionalista in tema di televisione, Sin tetas no hay paraíso, ovvero Senza tette non c’è paradiso. Protagonista Catalina Santana, interpretata da Maria Adelaide Puerta, un’adolescente originaria di un quartiere povero della città di Pereira, che per uscire dalla miseria non si rimboccava le maniche, come le tradizionali eroine dei melodrammi lavorando dalla mattina alla sera in maniera onesta e indefessa, ma optava per una via alternativa, quella della prostituzione (inizia col mettere in vendita la propria verginità). E solo un intervento di chirurgia plastica al seno, per compiacere i narcotrafficanti, le avrebbe spalancato il paradiso di ...