optimaitalia

: Colpo al cuore di #Facebook: Mark Zuckerberg deve andare via per gli investitori - OptiMagazine : Colpo al cuore di #Facebook: Mark Zuckerberg deve andare via per gli investitori - caprifis : RT @CrazyLe_on: I tuoi colpi... come un gelido colpo di vento che scuote le foglie sui rami .. ma io .. non volevo cadere, l'autunno nel c… - northkhaleesi : @_lillibets MISERIA SÌ CIOÈ QUESTA SERIE È GIÀ PERFETTA DI PER SÉ MA RAGA CALMATEVI CHE QUA MI VIENE UN COLPO AL CUORE -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Tutti contro: il CEO è, l'essenza stessa del social network e questo perché stiamo parlando del fondatore della piattaforma ma pure del referente assoluto della stessa negli ultimi anni, tra grandi successi e i primi pesanti scandali. Chi spinge verso l'abbandono dei vertici? Portavoce assoluto della protesta è il Trillium Asset Management ma fomentato da alcuni azionisti non di poco conto.Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal e raccontato pure dal Corriere Comunicazioni è il fondo pensione di New York, così come pure quello di Rhode Island e Illinois, a premere per l'abbandono didei vertici del social e questo per la sua presunta incapacità di gestire il particolare momento storico della piattaforma, vessata dal noto scandalo Cambridge Analytica ma pure dai recenti gravi accadimenti relativi agli attacchi hacker che hanno messo ...