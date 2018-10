Via libera alla riforma della Legittima difesa | sarà sempre presunta | anche in caso di

Calciomercato - da gennaio Via libera alle trattative con i calciatori in scadenza : grandi nomi vicini alla Serie A [FOTO] : 1/10 AFP/LaPresse ...

Genova - Ponte Morandi : lieve ritardo per il rientro degli sfollati - Via libera della commissione : Sono iniziati con mezz’ora di ritardo, intorno alle 9, i rientri degli sfollati di Ponte Morandi a Genova: la commissione tecnica ha dato il via libera alle operazioni. Lo stop iniziale è stato “precauzionale. Il vento non influisce sui sensori, il Ponte non si sta muovendo. In giornata saranno effettuati tutti gli accessi previsti,” ha spiegato Sergio Gambino, consigliere delegato alla Protezione civile del Comune di ...

Via libera dagli Usa - la Roma su Herrera : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio Roma, i costi dei cartellini e le commissioni: Raiola sorride

Via libera AI LAVORI PER L'ELISUPERFICIE DELL'OSPEDALE DI TRAPANI : Indetta dall'Azienda sanitaria provinciale di TRAPANI la gara d'appalto per il completamento dei LAVORI per l'elipista DELL'OSPEDALE Sant'Antonio Abate. L'ammontare complessivo è di oltre 600 mila ...

Astaldi - Via libera del Tribunale al concordato in continuità aziendale : MILANO - Il Tribunale di Roma ha accettato la richiesta di Astaldi di presentare una proposta di concordato in continuità aziendale. Lo riporta l' Ansa citando fonti finanziarie. La decisione sarà sul ...

Astaldi - Via libera al concordato : Ambrosini - Ioffredi e Rocchi commissari : Stefano Ambrosini, Vincenzo Ioffredi e Francesco Rocchi sono i tre commissari della procedura di concordato con riserva approvata ieri dal tribunale di Roma. Il provvedimento è stato emesso nella ...

Tap : oggi il verdetto del ministero sul Via libera al cantiere : Il Ministro Costa auspica di chiudere al più presto le valutazioni sulle autorizzazioni al gasdotto. Ma in Puglia sale la tensione. Emiliano attacca il M5s: 'ritirata indegna' -

Pace fiscale - quota 100 - stop alle pensioni d'oro e Via libera al reddito di cittadinanza : Tra i punti più attesi della manovra c'è la cosiddetta "Pace fiscale", un provvedimento che nelle intenzioni del governo giallo-verde vorrebbe permettere a chi ha un contenzioso con il fisco di ravvedersi e regolarizzare la propria posizione a condizioni agevolate. Non sarebbero invece coinvolti gli evasori totali.L'accordo raggiunto stabilisce un'aliquota al 20% per sanare il pregresso di chi ha già presentato la dichiarazione dei ...

Pensioni : Via libera alla Quota 100 - ma il tema dei precoci resta aperto : Il Governo Conte ha approvato la nuova manovra finanziaria che partira' da gennaio 2019. Grande soddisfazione fra i componenti della maggioranza che ormai da mesi sono al lavoro su un'uscita più flessibile rispetto alle norme troppo rigide [VIDEO] introdotte dalla precedente Riforma Fornero. Il Cdm approva la manovra Ieri, a margine del Consiglio dei Ministri, il Premier Giuseppe Conte ha illustrato il testo della manovra con tutte le misure in ...

Tagli ai vitalizi - Via libera pure al Senato | M5s festeggia - Di Maio avvisa : "Ora le Regioni" : Il provvedimento è passato senza i voti dei Senatori di Forza Italia e del Partito democratico che sono usciti al momento del voto

Strada dei Parchi : 'Il rischio non sono i viadotti scrostati - ma il terremoto. Lo Stato dia il Via libera ai lavori' : 'Allarmante Stato di degrado dei piloni dei viadotti delle autostrade A24 e A 25', quelle che corrono sui monti d'Abruzzo attraverso 176 viadotti , piccoli e grandi, e 55 gallerie. Ne ha parlato ...

Vitalizi - Via libera del Senato al taglio. Di Maio : «Bye bye privilegi». Festa M5S in piazza : Via libera al taglio dei Vitalizi dal consiglio di presidenza del Senato. E' stata approvata la delibera sul taglio secondo quanto si apprende da fonti parlamentari. Il provvedimento...