Striscia La Notizia | Fedez risponde alla battuta sull' operazione del figlio

Fedez contro Striscia la notizia : Fedez si è ha messo contro il tg satirico “Striscia la notizia”perché è stata fatta una battuta che riguardava il piccolo Leone reduce di un’intervento all’orecchio, al rapper non è piaciuta la battuta e ha risposto su social”: “Non sapete quello che ha vissuto una famiglia prima di arrivare ad un’operazione del genere, io francamente l’avrei evitato”. La battuta fatta da Striscia ironizzava sul fatto che Leoncino abbia dovuto sottoporsi a un ...

Striscia la Notizia fa ironia sull’operazione del figlio di Fedez - lui s’infuria : “Una cosa pretestuosa e cattiva” : Striscia la Notizia ironizza sull’intervento ai timpani del piccolo Leone, e Fedez s’infuria. Durante l’ultima puntata del tg satirico di Antonio Ricci Ezio Greggio l’ha buttata lì, come fosse la solita spiritosaggine da bar. Era meglio “eliminare le corde vocali a Fedez”, hanno scherzato i conduttori di Striscia, riprendendo una (pessima) battuta circolata sui social della coppia Fedez/Chiara Ferragni. Ma il momento di ilarità calato dalla ...

Intervento Leone. ”Striscia la notizia” fa ironia e Fedez risponde : Piccola operazione all’orecchio per Leone, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni. Il bambino è stato operato a Los Angeles per un problema all’udito. Niente di grave, però. L’Intervento è stato semplice, hanno spiegato i genitori su Instagram, e ora il bimbo sta bene. “Il nostro piccolo Leo ha avuto un piccolissimo Intervento al Children’s Hospital per mettere dei tubicini nelle orecchie e poter eliminare del liquido che ...

Michelle Hunziker abbandona Striscia La Notizia : È stata tra le presentatrici di Striscia La Notizia più amate in assoluto ma ora si prepara ad abbandonarla per proseguire altri progetti, così spiega l'uscita di scena la showgirl Michelle HunzikerEra da febbraio di quest'anno che Michelle Hunziker aveva cercato di spiegare che voleva uno show tutto suo senza rimpiangere nemmeno un programma dove ha collaborato, senza sbagliare un colpo. Il programma Striscia La Notizia di Antonio Ricci però ...

Palermo : aggressione a inviata Striscia la notizia - in corso sgombero palazzo : Palermo, 17 ott. (AdnKronos) - E' in corso lo sgombero degli appartamenti occupati da diverse famiglie in via Savagnone, nel quartiere Noce di Palermo, dove la scorsa settimana è stata aggredita l'inviata di 'Striscia la notizia' Stefania Petyx. Decine tra poliziotti, carabinieri e vigili urbani son

Striscia la notizia - problemi al programma dopo il rientro di Enzo Iacchetti : Enzo Iacchetti a Striscia: forse si tratta di un flop. Non tutti se ne sono accorti (e forse è proprio questo il problema, ndr) ma da lunedì 15 ottobre, su Canale 5 è tornato Enzo Iacchetti dietro al bancone di Striscia la notizia per la 25esima edizione consecutiva al fianco di Ezio Greggio. Un sodalizio che non accenna a interrompersi malgrado lo scorrere del tempo e che continua a riscuotere il grande affetto del pubblico. Iacchetti, che ...

Che fine ha fatto Raffaella Carrà? Lei sbotta a Striscia La Notizia : FUNWEEK.IT - Raffaella Carrà ha ricevuto il tapiro d'oro da Valerio Staffelli a qualche giorno di distanza dal prestigioso riconoscimento a nome del Re spagnolo Felipe VI come 'Dama al Orden del ...

Striscia la notizia - Enzo Iacchetti torna al timone ma viene massacrato : 'Perde negli ascolti' : Enzo Iacchetti è tornato a condurre Striscia la notizia . Ma, secondo gli esperti del settore, gli ascolti non sono stati entusiasmanti. Scrive il blogger tv Giuseppe Candela : Striscia non sfonda con ...

Striscia la Notizia : tornano Greggio e Iacchetti. Ezio ed Enzo dietro al bancone sino al 5 gennaio 2019 : Ezio Greggio, Enzo Iacchetti La storica coppia si ricompone stasera. Da oggi Enzo Iacchetti tornerà a condurre Striscia la Notizia accanto al fidato compare Ezio Greggio, il quale già guida la trasmissione dal 24 settembre scorso. Michelle Hunziker, che aveva affiancato il comico nelle settimane iniziali del tg satirico, tornerà alla corte del Gabibbo a fine aprile. Nel frattempo, altri conduttori si alterneranno dietro al bancone di ...