Jacqueline MacInnes Wood incinta | la Steffy Forrester di Beautiful aspetta un bambino

Beautiful : Jacqueline MacInnes WOOD incinta (nella realtà) : Cicogna in arrivo sul set di Beautiful, ma ciò stavolta riguarda la vita vera. JACQUELINE MACINNES WOOD (che nella soap interpreta Steffy Forrester) ha annunciato la sua gravidanza! Per l’attrice e il neo-marito, Elan Ruspoli, sarà il primo figlio. Sconosciuto ancora il sesso del nascituro: in tal senso la WOOD ha dichiarato di avere la sensazione che sarà un maschietto, ma non ha alcuna preferenza in merito. JACQUELINE ha comunicato ...