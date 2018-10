"IMPOSSIBILE PROMUOVERE DONNE IN UNIVERSITA’"/ Tutti i numeri che smentiscono il prof Barone : Vincenzo Barone, rettore della Normale, in una intervista al QN ha dichiarato che è impossibile PROMUOVERE le DONNE perché sono oggetto di illazioni e calunnie. Falso, dice MARIA SOFIA ROSSI(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 08:06:00 GMT)SCUOLA/ Tempo di scrutini, cosa nasconde la moltiplicazione dei pani?, di M.S. Rossi"SOLO LE DONNE IGNORANTI FANNO FIGLI"/ E' l'ultima di Macron: la prossima sarà la selezione, di M. Mondo

Pisa - il rettore della Normale denuncia : 'IMPOSSIBILE PROMUOVERE docenti donne' : A un giorno dall'inizio del nuovo anno accademico, il rettore dell'Università Normale di Pisa ha denunciato una situazione che si verificherebbe continuamente all'interno del prestigioso ateneo. ...

Pisa - il rettore della Normale denuncia : "IMPOSSIBILE PROMUOVERE le donne" : Vincenzo Barone racconta un sistema di calunnie, allusioni sessuali, pettegolezzi e lettere anonime che ha l'obiettivo di far occupare le cattedre solo agli uomini

Pisa - il rettore della Normale denuncia : “IMPOSSIBILE PROMUOVERE donne. Contro di loro calunnie e insulti diffusi ad arte” : “Ogni volta che si tratta di valutare o proporre il nome di una donna per un posto da docente, si scatena il finimondo“. La denuncia arriva dal rettore dell’Università Normale di Pisa Vincenzo Barone che, in un’intervista a Il Giorno, racconta come sia difficile promuovere le donne nello storico ateneo. “Preparazione, merito e competenze“, spiega Barone, “dovrebbero essere i soli criteri per valutare un ...

Il rettore della Normale : "IMPOSSIBILE PROMUOVERE le donne in università" : Non è facile essere donne e far carriera nel mondo universitario. La pensa così Vincenzo Barone , rettore della prestigiosa Scuola Normale di Pisa che in un'intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale ha messo in fila difficoltà, luoghi comuni ...