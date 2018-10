Il SalviMaio spiegato con Fukuyama Ovvero il senso di dignità non si nutre di zero

huffingtonpost

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Probabilmente, né Luigi Di Maio né Matteo Salvini leggono La fenomenologia dello spirito di Hegel prima di andare a letto la sera. Eppure, il conben oltre il cinquanta per cento di cui continua a godere il loro governo, anche dopo l'approvazione di una manovra economica che – secondo molti osservatori – minaccia la tenuta del bilancio italiano, ha molto a che fare con l'opera più importante del filosofo tedesco. L'ultimo libro di Francis, da poco uscito negli stati Uniti (Identity: contemporary identity politics and the struggle for recognition), può servire a raccontare il perché di un affermazione così spregiudicata.Il politologo che aveva profetizzato "la fine della storia" ammette che la storia non è affatto finita, come dimostrano la Brexit, l'ascesa di Donald Trump, l'applaudito illiberalismo di Putin in ...