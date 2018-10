Dimezzare le emissioni di CO2 non bastera'

Dimezzare emissioni CO2 non basterà : Una crescita destinata ad arrivare, nei 40 anni successivi, al 2100, a 2,5 gradi in più rispetto all'epoca preindustriale, un quadro in cui secondo le previsioni della scienza si entra in una fase di ...

Dimezzare le emissioni di CO2 non basterà : Tagliare le emissioni di CO2 del 50% nei prossimi 30 anni, secondo la prospettiva assunta dall’Europa, non basterà. Se si segue la strada del dimezzamento dell’uso dei fossili da qui al 2050, il riscaldamento globale raggiungerà 2 gradi in più rispetto all’epoca preindustriale già nel 2060. Una crescita destinata ad arrivare, nei 40 anni successivi, al 2100, a 2,5 gradi in più rispetto all’epoca preindustriale, un quadro in cui secondo le ...