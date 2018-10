Conte solo al summit | ' anche altri paesi riceveranno un richiamo'

Manovra - Conte : lettera Ue non solo a noi : 16.41 "Sapevamo"che la Manovra non è in linea con le aspettative della Commissione Ue. Ci aspettiamo quindi osservazioni e rilievi, siamo pronti a replicare".Così il premier Conte su Facebook a proposito della lettera Ue in arrivo."E'normale interlocuzione tra Commissione e stati membri.Note simili arriveranno anche ad altri Paesi."Non siamo preoccupati,non è una Manovra temeraria". Conte dice anche di aver spiegato la Manovra e il piano di ...

Ue - Conte : lettera non solo a noi - manovra non temeraria : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, torna a difendere la manovra e su Facebook sostiene che non solo l'Italia riceverà una lettera della Commissione europea sul bilancio. "Sapevamo - scrive Conte - che questa manovra che abbiamo pensato per soddisfare le esigenze dei cittadini italiani, a lungo inascoltate, non è in linea con le aspettative della Commissione Europa. Ci aspettiamo quindi osservazioni e rilievi che ...

Juncker : “Deviazione Italia inaccettabile. Non mi interessano i Contenuti ma solo i saldi” : Juncker: “Deviazione Italia inaccettabile. Non mi interessano i contenuti ma solo i saldi” A poche ore dall’arrivo a Bruxelles della Legge di Bilancio Italiana, il presidente della Commissione Ue ha anticipato le sue mosse in un incontro con la stampa audiovisiva: “Deviazione Italia sarebbe inaccettabile. Non mi interessano i contenuti ma solo i saldi”. Dura replica del vicepremier: “Dica chi davvero prende decisioni in ...

Benji & Fede : svelati gli inediti Contenuti in “Siamo Solo Noise Limited Edition” : Ecco i titoli The post Benji & Fede: svelati gli inediti contenuti in “Siamo Solo Noise Limited Edition” appeared first on News Mtv Italia.

Riace - Lucano : “Rifarei tutto”. E sulle Contestazioni del Viminale : “Solo atteggiamento denigratorio” : “Rifarei tutto quello che ho fatto” ha detto Mimmo Lucano, il sindaco sospeso di Riace rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se cambierebbe qualcosa nel suo progetto di accoglienza ai profughi contestatogli dal Viminale. Per quanto riguarda le contestazioni che il ministero gli ha mosso, come le scarse condizioni igieniche e falle nella rendicontazione, per Lucano “non è vero niente, si tratta di atteggiamenti ...

Descalzi - Eni - : 'Con Conte parlato solo di investimenti' : 'Non ci sono state richieste specifiche ma si è parlato di investimenti per capire i più importanti e i nostri più importanti sono nella chimica, economia circolare, raffinazione, rinnovabili. Ho ...

Turismo in crescita negli ultimi 10 anni : in calo solo la permanenza media Aosta - I dati sono Contenuti nella ricerca presentata ieri a ... : Il settore turistico valdostano gode di buona salute. A dirlo non è un medico, ovviamente, ma una ricerca presentata ieri a Palazzo regionale dall'agenzia di management e marketing TurismoK nel corso ...

Stretta su richiedenti asilo - ma non solo. Ecco i Contenuti del dl sicurezza : Previsto anche il Daspo negli ospedali con l'allontanamento forzato di chi aggredirà o impedirà il lavoro di medici e infermieri -

Conte : deficit/Pil a 2 - 4% solo nel 2019 : E' quanto ha confermato il presidente del Consiglio, Conte, che ha parlato assieme ai vice premier Salvini e Di Maio e il ministro dell'economia Tria alla fine del vertice a palazzo Chigi. "Invieremo ...

Conte : deficit/Pil a 2 - 4% solo nel 2019 : 19.58 Il rapporto deficit/Pil sarà fissato al 2,4% nel 2019, poi scenderà al 2,1% nel 2020 e all'1,8% nel 2021. E' quanto ha confermato il presidente del Consiglio, Conte, che ha parlato assieme ai vice premier Salvini e Di Maio e il ministro dell'economia Tria alla fine del vertice a palazzo Chigi. "Invieremo la nota aggiuntiva a Bruxelles e al Parlamento". Il rapporto debito/Pil è stimato in calo "dall'attuale 130,9% a sotto il 130% nel ...

Conte : "L'euro è irrinunciabile - vogliamo solo dialogo" : Giuseppe Conte tenta di calmare il panico sui mercati ribadendo che l'Italia non ha alcuna intenzione di lasciare l'euro . "L'Italia è un Paese fondatore dell'Unione Europea e dell'Unione Monetaria e ...

Gattuso : “fantasma Conte? Penso solo a lavorare” : “Oggi non posso pensare al fantasma di Conte o a chi arriverà: devo pensare a fare con professionalità il mio lavoro”. E’ la precisazione dell’allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, sul momento della squadra e sulle voci sul futuro alla vigilia della sfida di campionato di Reggio Emilia contro il Sassuolo. “Le scelte le faccio io, sono il primo responsabile. In questo momento sento la fiducia di squadra e ...

Governo - Conte : fiducia in Tria e non solo - ma indirizzo è nostro : Roma, 23 set., askanews, - 'Certo ho la massima fiducia, io ho fiducia in tutti i ministri, non solo nei ministri ma a tutti i livelli. Ho letto di qualche polemica ma lasciano il tempo che trovano'. ...

Giuseppe Conte - verso la crisi : 'Vado avanti da solo'. La sfida a Luigi Di Maio e Matteo Salvini : Dopo l'approvazione del decreto "salvo intese" e le polemiche e i retroscena che si sono scatenati, Giuseppe Conte si sente vittima di un complotto. E con i suoi collaboratori si sfoga: "Io ascolto sempre tutti volentieri, ma le nomine le decido io. L'ultima parola, anche sul commissario per Genova, sarà la mia". -- Insomma, il presidente del Consiglio va avanti da solo. Non è un premier fantoccio e se è vero che non può agire in totale ...